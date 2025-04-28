"الطيبون يفوزون دائما".. بيكيه يسخر من ريال مدريد بعد الكلاسيكو

سخر جيرارد بيكيه المدافع الأسبق لبرشلونة من لاعبي ريال مدريد بعد المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا التي انتهت بتتويج البارسا باللقب للمرة الـ32 بتاريخه.

وحقق برشلونة فوزا مثيرا على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في النهائي القوي الذي جرى على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية وامتد لشوطين إضافيين.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدة لاعبين من ريال مدريد يحتجون بقوة على قرارات الحكم ريكاردو دي بورغوس في فترات مختلفة من المباراة التي انتهت بطرد 3 منهم وهم أنطونيو روديغر ولوكاس فاسكيز وجود بيلينغهام.

بيلينغهام بالتحديد انتشرت له عدة مقاطع فيديو وهو ينتقد قرارات التحكيم أثناء توجه اللاعبين إلى غرف الملابس بين شوطي المباراة، فيما رمى روديغر الحكم بشيء لم يتم تحديده حتى الآن الأمر الذي سيعرّضه لعقوبة قاسية.

وتعرض هؤلاء اللاعبون لموجة انتقادات كبيرة على اعتبار أن سلوكياتهم تُظهر "عدم تقبلهم للهزيمة" وفق وصف موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وكان بيكيه من بين المنتقدين والساخرين من الحالة التي ظهر عليها لاعبو ريال مدريد، فاستخدم حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتعبير عن رأيه في ذلك.

إعلان

وكتب بيكيه "في النهاية، الطيبون هم من يفوزون دائما"، وهي تغريدة لاقت انتشارا كبيرا على "السوشال ميديا" وحظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام الإسبانية ولخصت حال جماهير البارسا.

Al final, els bons sempre guanyen. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 26, 2025

ولم تكن تصرفات لاعبي ريال مدريد أثناء وبعد المباراة هي ما أثارت الاستياء فقط، بل الأحداث التي سبقت المباراة النهائية حين انتشرت شائعات مفادها أن الفريق قد ينسحب من نهائي الكأس اعتراضا على تصريحات الحكام في المؤتمر الصحفي.

وبحسب الموقع البريطاني نفسه فقد "أظهر ريال مدريد قلة رقي منذ ما قبل انطلاق المباراة مع تلميحات بأنهم قد لا يشاركون في النهائي بسبب اعتقادهم الدائم بأن الحكام منحازون ضدهم".

وسبق لبيكيه أن لعِب لبرشلونة في الفترة ما بين عامي 2008 و2023 حيث شارك في 616 مباراة بجميع البطولات سجل فيها 53 هدفا وصنع 13.

كما حقق 32 لقبا مع برشلونة أبرزها الدوري الإسباني (9)، كأس ملك إسبانيا (7)، دوري أبطال أوروبا (4) وكأس العالم للأندية (3).

ونجح برشلونة في التتويج بأول لقب هذا الموسم في طريقه نحو تكرار إنجاز الثلاثية التاريخية، فبعد فوزه بكأس الملك يتعين على الفريق الكتالوني القتال على جبهتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل 5 جولات من النهاية، فيما سيواجه إنتر ميلان الإيطالي في نصف نهائي دوري الأبطال.