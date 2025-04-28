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"الطيبون يفوزون دائما".. بيكيه يسخر من ريال مدريد بعد الكلاسيكو

Gerard Piqué: "Winning the Champions League has a lot of merit and I won't take that away from Madrid. However it's clear that they weren't better than any of their opponents in the last UCL they won. Incredible things: fighting a lot, epic comebacks. 5 minutes were enough to beat City." Madrid Universal TWITTER
تغريدة بيكيه حظيت باهتمام وسائل الإعلام الإسبانية وجماهير برشلونة (مواقع التواصل)
28/4/2025

سخر جيرارد بيكيه المدافع الأسبق لبرشلونة من لاعبي ريال مدريد بعد المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا التي انتهت بتتويج البارسا باللقب للمرة الـ32 بتاريخه.

وحقق برشلونة فوزا مثيرا على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في النهائي القوي الذي جرى على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية وامتد لشوطين إضافيين.

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وانتشرت عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدة لاعبين من ريال مدريد يحتجون بقوة على قرارات الحكم ريكاردو دي بورغوس في فترات مختلفة من المباراة التي انتهت بطرد 3 منهم وهم أنطونيو روديغر ولوكاس فاسكيز وجود بيلينغهام.

بيلينغهام بالتحديد انتشرت له عدة مقاطع فيديو وهو ينتقد قرارات التحكيم أثناء توجه اللاعبين إلى غرف الملابس بين شوطي المباراة، فيما رمى روديغر الحكم بشيء لم يتم تحديده حتى الآن الأمر الذي سيعرّضه لعقوبة قاسية.

وتعرض هؤلاء اللاعبون لموجة انتقادات كبيرة على اعتبار أن سلوكياتهم تُظهر "عدم تقبلهم للهزيمة" وفق وصف موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وكان بيكيه من بين المنتقدين والساخرين من الحالة التي ظهر عليها لاعبو ريال مدريد، فاستخدم حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتعبير عن رأيه في ذلك.

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وكتب بيكيه "في النهاية، الطيبون هم من يفوزون دائما"، وهي تغريدة لاقت انتشارا كبيرا على "السوشال ميديا" وحظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام الإسبانية ولخصت حال جماهير البارسا.

ولم تكن تصرفات لاعبي ريال مدريد أثناء وبعد المباراة هي ما أثارت الاستياء فقط، بل الأحداث التي سبقت المباراة النهائية حين انتشرت شائعات مفادها أن الفريق قد ينسحب من نهائي الكأس اعتراضا على تصريحات الحكام في المؤتمر الصحفي.

وبحسب الموقع البريطاني نفسه فقد "أظهر ريال مدريد قلة رقي منذ ما قبل انطلاق المباراة مع تلميحات بأنهم قد لا يشاركون في النهائي بسبب اعتقادهم الدائم بأن الحكام منحازون ضدهم".

وسبق لبيكيه أن لعِب لبرشلونة في الفترة ما بين عامي 2008 و2023 حيث شارك في 616 مباراة بجميع البطولات سجل فيها 53 هدفا وصنع 13.

كما حقق 32 لقبا مع برشلونة أبرزها الدوري الإسباني (9)، كأس ملك إسبانيا (7)، دوري أبطال أوروبا (4) وكأس العالم للأندية (3).

بيكيه حصد 32 بطولة خلال مسيرته الحافلة مع برشلونة (الفرنسية)

ونجح برشلونة في التتويج بأول لقب هذا الموسم في طريقه نحو تكرار إنجاز الثلاثية التاريخية، فبعد فوزه بكأس الملك يتعين على الفريق الكتالوني القتال على جبهتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل 5 جولات من النهاية، فيما سيواجه إنتر ميلان الإيطالي في نصف نهائي دوري الأبطال.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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