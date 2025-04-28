إيفرا قائد فرنسا السابق يدخل عالم فنون القتال وينشد الثأر من سواريز

يستعد قائد منتخب فرنسا السابق في كرة القدم، باتريس إيفرا، للدخول في عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة من خلال خوض نزاله الأول في 23 مايو/أيار المقبل في باريس، بحسب ما أعلن دوري المقاتلين المحترفين (بي إف إل) الأميركي الجمعة.

وقالت الرابطة، في بيانها، "سيحقق القائد السابق للمنتخب الفرنسي إيفرا حلمه الجديد بالمشاركة في مباراة في رياضة الفنون القتالية المختلطة".

وأفادت الرابطة بأن ابن الـ43 عاما واظب على التمارين في الرياضة القتالية منذ عام 2016 برفقة صديقه ونجم الدوري سيدريك دومبيه القاطن في باريس.

وقال إيفرا الذي خاض 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وارتدى قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي "لقد بتم تعرفون الآن، أنني أعشق أيضا هذه الرياضة! لقد تواجدت في أكبر ملاعب العالم، وفزتُ بكل الألقاب الكبرى في كرة القدم، لكن دوري (بي إف إل) أوروبا في باريس، سيكون ليلةً مميزةً للغاية بالنسبة لي".

وأضاف "إنني أتدرب برفقة الأفضل في العالم منذ أعوام، وهم سيخبرونكم أيضا بأنني جاهز لذلك".

وسيُعلن عن اسم المنافس الذي سيواجهه إيفرا خلال "وقت قصير".

🤩 L'ex-international français Patrice Evra va combattre en exhibition le 23 mai au PFL Paris 🇫🇷 🔥 Entraîné aux sports de combats depuis 2016 aux côtés de la star @CedricDoumbe l'ancien footballeur se frotte à un nouveau défi sportif ! pic.twitter.com/zOYtKE9dEv — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) April 25, 2025

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مواجهة الأوروغوياني لويس سواريز

وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مازح إيفرا حول احتمالية مواجهة الأوروغوياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأميركي -الذي اتهمه في وقت سابق بتوجيه إساءة عنصرية له خلال مباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في عام 2011- وأوقف سواريز آنذاك لـ8 مباريات.

وكتب إيفرا، على حسابه، أنه عند سؤاله "عمن أرغب بمواجهته. قلتُ: لويس سواريز… يمكنه أن يعضني أيضا".

ويسعى بيت موراي، الرئيس التنفيذي للبطولة، دائما إلى تقديم عروض مبهرة ترفع إيقاع الحدث قائلاً: "نسعى لتقديم نزالات مذهلة وصنع التاريخ. لا أستطيع وصف مدى حماس باتريس لدخول القفص – ستشاهدون ذلك بأنفسكم في أكور أرينا في باريس، نحن قادمون لأمسية تاريخية أخرى في فنون القتال المختلطة، لا تفوتوها".