الفرق المتأهلة ومواجهات نصف نهائي كأس آسيا
تأهل نادي كاواساكي فرونتال الياباني للقاء النصر في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعدما تغلب 3-2 على السد القطري اليوم الأحد في ختام منافسات دور الثمانية.
وأكمل كاواساكي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولة.
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وافتتح كاواساكي فرونتال التسجيل عن طريق البرازيلي إريسون بعد 3 دقائق من بداية المباراة بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وصوّب الكرة بدقة في الشباك.
ونجح السد في إدراك التعادل عن طريق باولو أوتافيو في الدقيقة التاسعة.
🔥💥 أوتافيو يدرك التعادل للسد بتسديدة لا تصد 💥🔥#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #كاواساكي_السد pic.twitter.com/cj3PJyQ7j8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
وتقدم الفريق الياباني مجددا في الدقيقة الـ21 عن طريق البرازيلي الآخر مارسيلو دا سيلفا باربوزا.
واستمرت محاولات السد حتى أدرك التعادل في الدقيقة الـ71 عن طريق كلاودينيو إثر عرضية من جيوفاني دا سيلفا.
كلاودينيو يدرك التعادل للسد#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #كاواساكي_السد pic.twitter.com/eAHWFPW9Bt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
وجاء هدف الفوز لكاواساكي فرونتال في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول عن طريق ياسوتو إثر هفوة دفاعية.
وبهذا الفوز تأهل كاواساكي لمواجهة النصر في الدور المقبل.
الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة:
تنافس في دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة كل من الهلال والأهلي والنصر من السعودية، إلى جانب السد القطري، وكاواساكي ويوكوهاما من اليابان، وجوانجو من كوريا الجنوبية، وبوريرام من تايلند، وتأهل منهم:
- الهلال السعودي
- النصر السعودي
- الأهلي السعودي
- كاواساكي الياباني
وسيواجه النصر كاواساكي الياباني، في حين يلتقي الهلال مواطنه الأهلي.
وستقام مواجهات دور نصف النهائي من مباريات دوري أبطال آسيا بنفس نظام ربع النهائي، مباراة واحدة يتأهل منها الفائز إلى النهائي.