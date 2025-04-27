مانشستر سيتي يهزم نوتنغهام فورست ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي -اليوم الأحد- بعد تحقيقه فوزا سهلا على حساب نوتنغهام فورست 2-صفر في نصف نهائي المسابقة.

ونجح ريكو لويس في افتتاح باب التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، أضاف المدافع يوشكو غفارديول الهدف الثاني من رأسية قوية في الدقيقة 51.

ويواجه السيتي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في 17 مايو/أيار كريستال بالاس الذي تغلب بثلاثية نظيفة على أستون فيلا أمس.