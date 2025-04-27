بافار مدافع إنتر مهدد بالغياب عن مواجهة برشلونة بنصف نهائي أبطال أوروبا

تحوم الشكوك حول مشاركة بنجامان بافار مدافع إنتر الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بعد تعرضه لإصابة أمام روما في الدوري الإيطالي.

ويستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي مباراة برشلونة وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وتعرض الدولي الفرنسي لإصابة في كاحله الأيسر في المباراة التي خسرها فريقه أمام روما 0-1.

وأصيب بافار بالتواء في كاحله الأيسر بعد أن دفعه أحد لاعبي الخصم خارج الملعب.

وحاول الظهير الأيمن العودة إلى المباراة بعد تلقيه العلاج، إلا أنه اضطر لترك الملعب في الدقيقة الـ15.

وقال مدرب إنتر سيموني إنزاغي بعد المباراة "إنه يعاني من التواء في الكاحل الأيسر وسنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان يستطيع اللعب".

وتابع "لم نكن بحاجة لذلك، فهو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا. اضطررنا لإجراء تغيير مبكر جدا، مما دفعنا ثمنه في التغييرات التالية".

وخاض بافار المنضم إلى الـ"نيراتسوري" في أغسطس/آب 2023 من بايرن ميونخ الألماني، 36 مباراة مع بطل إيطاليا في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا.

وسبق لبفار أن غاب عن فريقه بسبب إصابة في عضلة الفخذ طوال ديسمبر/كانون الأول وفترة من يناير/كانون الثاني.