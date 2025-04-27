موعد مباراة النادي القسنطيني ضد نهضة بركان بنصف نهائي كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة النادي الرياضي القسنطيني ضد نهضة بركان المغربي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأحد 27 أبريل/نيسان الجاري على ملعب الشهيد محمد حملاوي بمدينة قسنطينة.

ويدير اللقاء، الحكم السوداني محمود علي محمود.

وتبدأ المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النادي القسنطيني ضد نهضة بركان:

القناة الجزائرية الأولى

beIN Sports HD 6

Canal + Sport 1 Afrique

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

يبحث نهضة بركان المغربي عن إنجاز مهمة بلوغ نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على شباب قسنطينة الجزائري.

ويمتلك نهضة بركان أسبقية مريحة على خصمه الجزائري برباعية نظيفة ذهابا.

ويسعى الفريق البركاني إلى الوصول للنهائي الخامس بالمسابقة في الأعوام الستة الأخيرة، حيث توج باللقب عامي 2020 و2022 وخسر النهائي عامي 2019 و2024 وكلاهما أمام الزمالك المصري.

ويعي المدرب التونسي للبراكنة معين الشعباني أن المهمة لم تنجز بعد، ولهذا شدد على أهمية التركيز وعدم الاستسهال برغم أريحية نتيجة الذهاب، مشددا على ضرورة احترام الخصم.

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ويحضر مصطلح "ريمونتادا" في أوساط الفريق القسنطيني بقيادة المدرب خير الدين مضوي الذي طالب لاعبيه بنسيان نتيجة الذهاب، وتخطي مخلفات الخسارة القاسية التي تكبدوها في بركان، من أجل الانتصار في الإياب.