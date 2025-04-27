"لعنة" هاري كين تلاحقه في جولة التتويج بأول ألقابه الرسمية

تلقى النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ضد ماينز في الجولة الـ31 من الدوري الألماني، وهي الخامسة له هذا الموسم، ما يعني غيابه عن المباراة القادمة للعملاق البافاري ضد لايبزيغ.

إلى هنا تبدو الأمور طبيعية ولا تحتاج إلى هذا الاهتمام من عشاق كرة القدم، على اعتبار أن كين ليس أول لاعب ولن يكون الأخير الذي يتعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة.

لكن البطاقة الصفراء الأخيرة لكين والتي حصل عليها في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لن تحرمه من المشاركة ضد لايبزيغ فحسب، بل ستغيّبه عن أهم مباراة في مسيرته الاحترافية الكروية ككل.

ففوز بايرن ميونخ على لايبزيغ في المباراة المقررة على ملعب ريد بول أرينا يوم السبت المقبل يعني تتويج الفريق البافاري رسميا بلقب الدوري هذا الموسم 2024-2025، قبل جولتين من النهاية.

Yellow card for Harry Kane 🟨 He’s suspended for the potential title-deciding game next week 😢 pic.twitter.com/1yHIsDEEbw — Sorare (@Sorare) April 26, 2025

ومن سوء حظ كين (31 عاما) أنه سيتغيب عن المباراة التي قد يُتوج فيها بأول لقب في تاريخه الاحترافي الطويل.

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وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على حالة كين "تواصل كرة القدم السخرية من هاري كين حتى النهاية، فعندما اقترب أخيرا من معانقة أول لقب له كلاعب محترف، يبدو أنه لن يتمكن من رفع الكأس وهو يرتدي قميص الفريق على أرض الملعب".

ورغم كونه واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم ومن أفضل المهاجمين إلا أن كين لم يسبق له التتويج بأي لقب.

🗣️ Harry Kane after receiving a yellow card that will rule him out of Bayern's title winning match: "Crazy, crazy decision! It's kind of my story that I'll miss the Leipzig game. But no worries, I'll celebrate more than anyone else." pic.twitter.com/EkHXb2Nndt — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 26, 2025

وقضى كين 10 مواسم مع توتنهام هوتسبير وبلغ معه العديد من المباريات النهائية أبرزها دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 لكنه خسر أمام مواطنه ليفربول بـ0-2.

كما فشل فيها بالتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز رغم أنه كان قريبا من ذلك في موسم 2015-2016 قبل أن يذهب اللقب إلى ليستر سيتي.

وعلى الصعيد الدولي خسر كين نهائيين قاريين وكلاهما في كأس أوروبا، الأول أمام إيطاليا في يورو 2020 والثاني من إسبانيا في يورو 2024.

Harry Kane’s bad luck in finals 😕 ▪️Lost 2 Carabao Cup finals

▪Lost the UCL final

▪Lost Euros 2020 final

▪Lost the German Super Cup

▪Lost the Bundesliga with Bayern after 12 years

▪Lost Euros 2024 final Heartbreak 💔 pic.twitter.com/3Yoe8I0zHS — ESPN UK (@ESPNUK) July 14, 2024

وانتقل كين إلى بايرن ميونخ صيف عام 2023 أملا في تغيير حظه، لكن الصادم أن لعنة اللاعب الإنجليزي تواصلت، إذ فقد العملاق البافاري هيمنته على لقب الدوري الذي تُوج به باير ليفركوزن، علما بأنه فشل في التتويج بلقب كأس السوبر الألماني أمام لايبزيغ بالذات مطلع الموسم الماضي.

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كما تُوج ليفركوزن بكأس ألمانيا وودّع بايرن ميونخ دوري الأبطال أمام ريال مدريد من نصف النهائي، كل ذلك في الموسم الأول لكين (2023-2024).

والآن يتعين على كين متابعة مباراة فريقه ضد لايبزيغ من المدرجات، وإذا فاز البافاري وتُوج باللقب فلن يتمكن كين من الاحتفال بذلك من داخل أرضية الملعب وهو ما عدّته الصحيفة الإسبانية "فصل إضافي من مأساته مع الألقاب".

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب، قبل 3 جولات من النهاية.