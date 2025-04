"لعنة" هاري كين تلاحقه في جولة التتويج بأول ألقابه الرسمية

تلقى النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ضد ماينز في الجولة الـ31 من الدوري الألماني، وهي الخامسة له هذا الموسم، ما يعني غيابه عن المباراة القادمة للعملاق البافاري ضد لايبزيغ.

إلى هنا تبدو الأمور طبيعية ولا تحتاج إلى هذا الاهتمام من عشاق كرة القدم، على اعتبار أن كين ليس أول لاعب ولن يكون الأخير الذي يتعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة.

لكن البطاقة الصفراء الأخيرة لكين والتي حصل عليها في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لن تحرمه من المشاركة ضد لايبزيغ فحسب، بل ستغيّبه عن أهم مباراة في مسيرته الاحترافية الكروية ككل.

ففوز بايرن ميونخ على لايبزيغ في المباراة المقررة على ملعب ريد بول أرينا يوم السبت المقبل يعني تتويج الفريق البافاري رسميا بلقب الدوري هذا الموسم 2024-2025، قبل جولتين من النهاية.

ومن سوء حظ كين (31 عاما) أنه سيتغيب عن المباراة التي قد يُتوج فيها بأول لقب في تاريخه الاحترافي الطويل.

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على حالة كين "تواصل كرة القدم السخرية من هاري كين حتى النهاية، فعندما اقترب أخيرا من معانقة أول لقب له كلاعب محترف، يبدو أنه لن يتمكن من رفع الكأس وهو يرتدي قميص الفريق على أرض الملعب".

ورغم كونه واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم ومن أفضل المهاجمين إلا أن كين لم يسبق له التتويج بأي لقب.

