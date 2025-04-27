بعد الخسارة وحالات الطرد.. ضربة أخرى لريال مدريد في الكلاسيكو

يعيش ريال مدريد حالة من التوتر الشديد بسبب تبعات مباراته أمام غريمه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومرّ ريال مدريد بليلة قاسية للغاية بدأت بخسارة النهائي أمام الغريم برشلونة بنتيجة 2-3، قبل أن يتعرض 3 من لاعبيه للطرد في اللحظات الأخيرة من المواجهة وبعد نهايتها.

ولم تقتصر محنة ريال مدريد على ذلك، بل امتدت إلى تعرض 4 من لاعبيه لإصابات متفاوتة في المباراة.

ويعمل ريال مدريد حاليا على معرفة مصير الرباعي فينيسيوس جونيور، فيرلاند ميندي، داني سبايوس وأنطونيو روديغر الذين عانوا من إصابات مختلفة بسبب "الإجهاد" وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ومن المقرر أن يخضع الرباعي المذكور لفحوصات طبية اليوم الأحد وغدا الاثنين للوقوف على حالتهم البدنية قبل خوض المباريات الخمس المتبقية في الليغا.

وطلب فينيسيوس التبديل في الدقيقة الـ88 بسبب الإجهاد فيما عاني ميندي من إصابة متجددة في العضلة الرباعية اليمنى بينما شعر سيبايوس وروديغر بآلام في الكاحل والركبة.

وأثار فينيسيوس قلق ريال مدريد عندما طلب التبديل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وذلك بعد مجهود شاق بذله على الجهة اليسرى، إذ توقف فجأة حيث ظهرت عليه علامات الألم وسقط أرضا ثم رفع يده ونظر إلى دكة البدلاء، ليتم استبداله بالمغربي إبراهيم دياز.

وبحسب "آس" فإن فينيسيوس خرج من الملعب لشعوره ببعض الانزعاج العضلي لكن إصابته غير خطيرة، في وقت علمت فيه مصادر داخل النادي أن حالته هي مجرّد "إجهاد عضلي" وهو ما بث بعض الراحة للمسؤولين، خاصة مع قرب مباراة سيلتا فيغو في الليغا التي تسبق مواجهة كلاسيكو الدوري.

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وكان ميندي أول التبديلات الاضطرارية في صفوف ريال مدريد إذ خرج مصابا بعد 8 دقائق من البداية، علما بأنه غاب عن الملاعب لمدة 46 يوما.

UNBELIEVABLE! Mendy injured just 8 minutes into the Copa del Rey Final against Barcelona! 😱❌#CopaDelRey pic.twitter.com/qKuP6C2p1S — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 26, 2025

وفي أول مواجهة ثنائية مع لامين جمال ومن دون مجهود بدني كبير سقط ميندي على الأرض مع وجود ألم في مكان جديد.

وعاد ميندي لتوّه من إصابة في العضلة الخلفية اليسرى، إلا أن الإصابة الجديدة جاءت في العضلة الرباعية اليمنى مما أنهى مشواره في كأس الملك مبكرا تاركا مكانه لزميله فران غارسيا.

وأكد ريال مدريد تعرّض اللاعب للإصابة على أن يخضع للفحوص الطبية اليوم الأحد أو غدا الاثنين.

واضطر أنشيلوتي إلى الدفع بميندي في مركز الظهير الأيسر، حيث كان يخطط لإشراك إدواردو كامافينغا مع وجود دافيد ألابا بديلا، لكن الإصابات التي تعرّض لها اللاعبان في مواجهة خيتافي الماضية أفشلت جميع الخطط.

وخرج ألابا من مباراة ريال مدريد وخيتافي بين الشوطين بسبب انزعاج عضلي، أما كامافينغا فأصيب بتمزق كامل في وتر المقرب الأيسر وسيغيب عن الملاعب 3 أشهر.

وتُعد الإصابة الجديدة هي الرابعة لميندي هذا الموسم وجميعها عضلية.

وخلال المباراة ذاتها أُصيب روديغر وسيبايوس حيث يُحيط الغموض بوضعهما البدني وفق الصحيفة ذاتها.

خروج روديغير وسط تصفيق حار من الجماهير

Via : @Md6HD pic.twitter.com/2ONnveZY4i — تغطية الكلاسيكو @Md6HD (@MadridMedia2) April 26, 2025

روديغر الذي يلعب منذ بداية الموسم بركبة ملفوفة، أنهى اللقاء وهو يعرج بوضوح مما اضطر أنشيلوتي إلى استبداله بإندريك خلال الأشواط الإضافية، أما سيبايوس فقد تم استبداله في الدقيقة الـ55 بسبب مشاكل في الكاحل الأيسر، وكلاهما سيخضعان لفحوصات طبية اليوم الأحد أو غدا الاثنين.

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وتأتي هذه الظروف في وقت يقاتل فيه ريال مدريد على اللقب الوحيد المتبقي له هذا الموسم وهو الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الثاني خلف برشلونة بـ4 نقاط مع بقاء 5 جولات على النهاية.