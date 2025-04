بعد الخسارة وحالات الطرد.. ضربة أخرى لريال مدريد في الكلاسيكو

يعيش ريال مدريد حالة من التوتر الشديد بسبب تبعات مباراته أمام غريمه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومرّ ريال مدريد بليلة قاسية للغاية بدأت بخسارة النهائي أمام الغريم برشلونة بنتيجة 2-3، قبل أن يتعرض 3 من لاعبيه للطرد في اللحظات الأخيرة من المواجهة وبعد نهايتها.

ولم تقتصر محنة ريال مدريد على ذلك، بل امتدت إلى تعرض 4 من لاعبيه لإصابات متفاوتة في المباراة.

ويعمل ريال مدريد حاليا على معرفة مصير الرباعي فينيسيوس جونيور، فيرلاند ميندي، داني سبايوس وأنطونيو روديغر الذين عانوا من إصابات مختلفة بسبب "الإجهاد" وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ومن المقرر أن يخضع الرباعي المذكور لفحوصات طبية اليوم الأحد وغدا الاثنين للوقوف على حالتهم البدنية قبل خوض المباريات الخمس المتبقية في الليغا.

وطلب فينيسيوس التبديل في الدقيقة الـ88 بسبب الإجهاد فيما عاني ميندي من إصابة متجددة في العضلة الرباعية اليمنى بينما شعر سيبايوس وروديغر بآلام في الكاحل والركبة.

وأثار فينيسيوس قلق ريال مدريد عندما طلب التبديل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وذلك بعد مجهود شاق بذله على الجهة اليسرى، إذ توقف فجأة حيث ظهرت عليه علامات الألم وسقط أرضا ثم رفع يده ونظر إلى دكة البدلاء، ليتم استبداله بالمغربي إبراهيم دياز.

وبحسب "آس" فإن فينيسيوس خرج من الملعب لشعوره ببعض الانزعاج العضلي لكن إصابته غير خطيرة، في وقت علمت فيه مصادر داخل النادي أن حالته هي مجرّد "إجهاد عضلي" وهو ما بث بعض الراحة للمسؤولين، خاصة مع قرب مباراة سيلتا فيغو في الليغا التي تسبق مواجهة كلاسيكو الدوري.

وكان ميندي أول التبديلات الاضطرارية في صفوف ريال مدريد إذ خرج مصابا بعد 8 دقائق من البداية، علما بأنه غاب عن الملاعب لمدة 46 يوما.

