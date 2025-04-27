أبرز الحالات التحكيمية للكلاسيكو.. طرد مستحق وركلة جزاء غير محتسبة

شهدت المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بين الغريمين برشلونة وريال مدريد العديد من اللقطات التي أثارت جدلا تحكيميا كبيرا.

وتُوج برشلونة أمس بكأس الملك للمرة الـ32 في تاريخه عقب فوزه في النهائي على ريال مدريد بنتيجة 3-2 بعد التمديد في المباراة التي جرت على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

أولى هذه الحالات طالب من خلالها لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء بعد تمريرة عرضية من رافينيا اصطدمت بيد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ20، لكن حكم الساحة ريكاردو دي بورغوس أشار إلى مواصلة اللعب.

⚠‼ @itu_edu sobre la mano de Valverde por el que pedía penalti el Barça #Copadelrey #ElClásico 🗣 "Es la mano que va al suelo, no es penalti, no es punible" 🔴 PARTIDO EN VIVO https://t.co/eW0gQ0cxAf pic.twitter.com/ctYlmoRwtl — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 26, 2025

واتفق الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس مع قرار دي بورغوس حيث قال في تحليله للقطة: "يد فالفيردي تتجه إلى الأرض وبالتالي ليست مخالفة، هنا لا يُشترط أن تكون اليد ملامسة للأرض بل يكفي أن تكون موجهة من أجل دعم جسم اللاعب"، وهو ما أكده حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية في كرة القدم الإسبانية.

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وفي لقطة ثانية تدخّل الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد من الخلف على داني أولمو لاعب برشلونة في وسط الملعب، وفيها اكتفى دي بورغوس بإشهار البطاقة الصفراء فقط.

🖥️💥 De Burgos Bengoetxea y el VAR le perdonaron la expulsión a Tchouameni. 👉🏻 El francés hace la tijera sobre la pierna apoyada de Dani Olmo, doblandole el tobillo. ❌ ES ROJA DIRECTA. ▪️ El colegiado vasco tan solo le mostró la amarilla y González Fuertes se lavó las manos. pic.twitter.com/VXzKl5ZVL6 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 26, 2025

لكن حساب "أركيفو فار" على منصة "إكس" يرى أن تدخّل تشواميني كان يستحق الطرد وأنه كان على تقنية الفيديو المساعد أن تتدخل.

وكتب: "قام الفرنسي برفع ساق داني أولمو المثبتة على الأرض مع ثني كاحله، إنها بطاقة حمراء مباشرة".

وحامت الشكوك حول ركلة جزاء أخرى لم تُحتسب لبرشلونة بعد ركلة ركنية نفّذها أولمو وارتدت من القائم في وقت كان هناك شد من قبل داني سيبايوس لاعب الريال ضد باو كوبارسي مدافع البارسا الذي لم يتمكن من متابعة الكرة، لكن دي بورغوس أمر بمواصلة اللعب أيضا.

واتفق إيتورالدي وحساب "أركيفو فار" مع القرار على اعتبار أن كوبارسي لم يكن بمقدوره أن يصل إلى الكرة في ظل شد متبادل بين اللاعبين وفق رأيهما.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو ريال مدريد الضغط على الحكم من أجل طرد الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة بدعوى أنه حرم البديل كيليان مبابي من الانفراد بالحارس تشيزني.

لكن دي بورغوس تعامل مع هذه الضغوط بهدوء واكتفى ببطاقة صفراء وبرّر قراره بأن مبابي لم يكن منفردا بالحارس بل كان وسط لاعبين آخرين من برشلونة غير دي يونغ.

🟨 Amarilla para De Jong cuando se iba Mbappé. Protesta el Real Madrid, pero estaban cerca Cubarsí y Gerard Moreno para evitar que fuera roja#CopaDelRey pic.twitter.com/tfoioXkyfK — MARCA (@marca) April 26, 2025

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وقال إيتورالدي غونزاليس عن هذه اللقطة "هي بطاقة صفراء لأن هناك لاعبين آخرين من برشلونة كانوا بالقرب من اللعب وبالتالي لم يكن مبابي منفردا تماما. إذن القرار صحيح".

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني جدد لاعبو برشلونة مطالبتهم باحتساب ركلة جزاء بدعوى وجود احتكاك بين الألماني أنطونيو روديغر مدافع الريال وزميلهم توريس الذي سقط داخل الصندوق، لكن دي بورغوس وتقنية الفيديو تجاهلا هذه المطالبة.

ومن وجهة نظر إيتورالدي فهنا كان يتوجب احتساب ركلة جزاء للبارسا إذ حلل اللقطة وقال: "بالنسبة لي هي ركلة جزاء. ربما هذا خطأ في التقدير لكن بما أن الحكم لم يعتبرها كافية لم يتدخل الفار لطلب مراجعتها".

🚨🚨 Archivo VAR | 👉🏻 روديغر يصطدم ويسحب قدم الارتكاز الخاصة بفيرران توريس، مما يؤدي إلى سقوطه داخل منطقة الجزاء القرار الصحيح: ركلة جزاء ▪️ رغم أن الاحتكاك لم يكن عنيفًا، إلا أنه كان كافيًا لزعزعة توازن اللاعب وإسقاطه، مما يُعد مخالفة واضحة داخل المنطقة لم تُحتسب pic.twitter.com/xB9Ye37Tgg — FCB World (@forcabarca_ar) April 26, 2025

من جهته دعم حساب "أركيفو فار" رأي إيتورالدي: "روديغر ضرب وسحب قدم فيران توريس الثابتة مما أدى إلى سقوطه أرضا. إنها ركلة جزاء".

وأشاد إيتورالدي بتدخل تقنية الفيديو في لقطة رافينيا وراؤول أسينسيو، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء بدعوى وجود تدخل من الأخير على الأول قبل أن يلغيها بسبب الفار.

وقال إيتورالدي: "قرار إلغاء ركلة الجزاء كان صحيحا، رافينيا بحث عن الاحتكاك وتعمد السقوط داخل المنطقة لهذا السبب لم تكن ركلة جزاء. كانت حالة واضحة".