بالفيديو.. بيراميدز يتأهل لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل بيراميدز المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز مثير 3-2 على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب قبل النهائي في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة اليوم الجمعة.

وتأهل بيراميدز، متصدر الدوري المصري الممتاز، للنهائي بعد تعادله سلبيا في مباراة الذهاب في جوهانسبرغ السبت الماضي.

وضرب بيراميدز موعدا في النهائي مع فريق جنوب أفريقي آخر هو ماميلودي صن داونز الذي تأهل للنهائي بعد تعادله 1-1 مع الأهلي المصري حامل اللقب في القاهرة في وقت سابق اليوم وذلك بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب في بريتوريا السبت الماضي أيضا.

وسيخوض بيراميدز أول نهائي له في دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي مع صن داونز في بريتوريا في مباراة الذهاب في 24 مايو/أيار المقبل بينما ستقام مباراة العودة بالقاهرة في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وسجل فيستون مايلي القادم من الكونغو الديمقراطية ثنائية لبيراميدز الذي تأخر بهدف ريليبوهيلي موفوكينغ (20 عاما) في الدقيقة 41 بتسديدة مباشرة قوية بيمناه بعد إبعاد خاطئ للكرة من دفاع صاحب الأرض.

وأدرك مايلي التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية رائعة من مصطفى فتحي.

وأعاد الشاب نوهاو نكوتا التقدم لأورلاندو، البطل عام 1995 ووصيف البطل عام 2013، في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك قائد وحارس بيراميدز أحمد الشناوي.

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وبعدها بـ5 دقائق نجح البديل رمضان صبحي في إدراك التعادل مرة أخرى لبراميدز بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من المغربي محمد الشيبي.

وسجل مايلي هدف الفوز والتأهل للنهائي في الدقيقة 84 عندما تابع ضربة رأس من صديقه أوجولا إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الشيبي ليضع الكرة بتسديدة مباشرة في المرمى من مدى قريب.

وكان أورلاندو الأخطر في الشوط الأول والأكثر ضغطا وسنحت له فرصة خطيرة في منتصف الشوط إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نكوتا وحولها ثالينتي مباثا بتسديدة مرت على العارضة.