هدافو كأس ملك إسبانيا منذ عام 2000

تكتسي بطولة كأس ملك إسبانيا أهمية كبيرة في إسبانيا وتأتي في المركز الثاني بعد الليغا، وكما هي حال مباريات الكؤوس، فإن كل هدف يسجله اللاعب مهم وحاسم في أغلب الأحيان.

ويُعد نجوم أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد السابقون من بين أفضل الهدافين التاريخيين للمسابقة.

فمنذ عام 2000، سجّل ميسي أهدافًا أكثر بكثير من أي لاعب آخر في كأس الملك، برصيد 56 هدفًا في 80 مباراة.

ووصل الساحر الأرجنتيني إلى النهائي في 10 مناسبات منفصلة، ​​سجل خلالها 9 اهداف وفاز وقدم 6 تمريرات حاسمة وتوج بـ7 ألقاب.

وعلى مدار تاريخ البطولة، يحتل ميسي المركز الرابع في قائمة الهدافين بتاريخ البطولة، خلف غييرمو غوروستيزا، وجوزيب ساميتير، وتيلمو زارا.

وهذه قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تسجيلًا للأهداف في كأس ملك إسبانيا منذ عام 2000:

10. الإسباني أبدون براتس: 20 هدفا

9. الأوروغوياني لويس سواريز: 20 هدفا

8. الإسباني أريتز أدوريز: 22 هدفا

7.البرتغالي كريستيانو رونالدو: 22 هدفا

6. الإسباني ألفارو نيغريدو: 23 هدفا

5. الإسباني خورخي مولينا: 24 هدفا

4. الفرنسي كريم بنزيمة: 25 هدفا

3. الفرنسي أنطوان غريزمان: 27 هدفا

2. الإسباني خورخي مولينا: 28 هدفا

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 56 هدفا