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هدافو كأس ملك إسبانيا منذ عام 2000

Athletic Club v FC Barcelona - Copa del Rey Final SEVILLE, SPAIN - APRIL 17: Lionel Messi of FC Barcelona lifts the trophy after winning the Copa Del Rey Final match between Athletic Club and Barcelona at Estadio de La Cartuja on April 17, 2021 in Seville, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
ميسي أفضل هداف في مسابقة كأس ملك إسبانيا منذ عام 2000 (غيتي)
26/4/2025

تكتسي بطولة كأس ملك إسبانيا أهمية كبيرة في إسبانيا وتأتي في المركز الثاني بعد الليغا، وكما هي حال مباريات الكؤوس، فإن كل هدف يسجله اللاعب مهم وحاسم في أغلب الأحيان.

ويُعد نجوم أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد السابقون من بين أفضل الهدافين التاريخيين للمسابقة.

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فمنذ عام 2000، سجّل ميسي أهدافًا أكثر بكثير من أي لاعب آخر في كأس الملك، برصيد 56 هدفًا في 80 مباراة.

ووصل الساحر الأرجنتيني إلى النهائي في 10 مناسبات منفصلة، ​​سجل خلالها 9 اهداف وفاز وقدم 6 تمريرات حاسمة وتوج بـ7 ألقاب.

وعلى مدار تاريخ البطولة، يحتل ميسي المركز الرابع في قائمة الهدافين بتاريخ البطولة، خلف غييرمو غوروستيزا، وجوزيب ساميتير، وتيلمو زارا.

وهذه قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تسجيلًا للأهداف في كأس ملك إسبانيا منذ عام 2000:

10. الإسباني أبدون براتس: 20 هدفا

9.  الأوروغوياني لويس سواريز: 20 هدفا

8. الإسباني أريتز أدوريز: 22 هدفا

7.البرتغالي  كريستيانو رونالدو: 22 هدفا

6. الإسباني ألفارو نيغريدو: 23 هدفا

5. الإسباني خورخي مولينا: 24 هدفا

4. الفرنسي كريم بنزيمة: 25 هدفا

3. الفرنسي أنطوان غريزمان: 27 هدفا

2. الإسباني خورخي مولينا: 28 هدفا

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 56 هدفا

المصدر : مواقع إلكترونية

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