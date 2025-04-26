نيس يفوز على سان جيرمان ويحرمه من لقب قياسي في الدوري الفرنسي

انهارت آمال باريس سان جيرمان في أن يصبح أول فريق يكمل موسم الدوري الفرنسي لكرة القدم من دون هزيمة عندما ألحق به نيس أول هزيمة في الموسم بفوزه 3-1 في ملعب "حديقة الأمراء" اليوم الجمعة ليعزز نيس طموحاته في بلوغ دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن ضمن اللقب في وقت سابق من الشهر الجاري، لا يزال باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، بينما تقدم نيس إلى المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

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وسيطر الفريق المضيف على الشوط الأول وصنع الفرصة تلو الأخرى لكن الضيوف هم من تقدموا عبر مورجان سونسون الذي شارك منذ البداية لأول مرة هذا الموسم بتسديدة مباشرة بعد تمريرة بدر الدين بوعناني في الدقيقة 35.

واستمر التقدم 6 دقائق فقط قبل أن يسجل فابيان رويز هدف التعادل لسان جيرمان بتسديدة رائعة من مسافة قريبة لكن أي أفكار ربما كانت تراود جماهير باريس سان جيرمان بشأن سيطرة فريقها تبددت بعد 22 ثانية من بداية الشوط الثاني عندما سجل سونسون هدفه الثاني بتسديدة من مسافة قريبة.

وبعد أن سجلوا من تسديدتين فقط على المرمى حتى تلك اللحظة، تقدم الضيوف 3-1 عندما سجل يوسف ندايشيميي برأسه من ركلة حرة في الدقيقة 70.

واستحوذ باريس سان جيرمان، الذي سيواجه أرسنال الإنجليزي خارج أرضه في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، على الكرة بنسبة 75% ونجح في صناعة ضعف عدد فرص التسجيل لكنه شعر بالإحباط بسبب سوء مستواه في إنهاء الهجمات وتألق الحارس مارسين بولكا.

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ومع مرور 90 دقيقة وإضافة 7 دقائق كوقت بدل ضائع، تصدى بولكا لتسديدة رائعة من جونسالو راموس، ثم اتبع ذلك بتصدٍ آخر لتسديدة فيتينيا من على حافة منطقة الجزاء، واحتفل بكل تصد له بالصراخ بصوت مرتفع.

وواصل سان جيرمان الضغط على المنافس لكن نيس دافع بقوة وصمد ليعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.