مصرفي مغربي يسعى لجلب كلوب إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن أحد المقربين من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يسعى لإقناعه بالتعاقد مع الألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لليفربول الإنجليزي.

ورغم أن رهان النادي الملكي كان على مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، فإن اسم كلوب بدأ يتردد بكثرة في البرنابيو مؤخرا.

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وبحسب "راديو ماركا" فإن المصرفي المغربي أنس الغراري وهو أحد القلائل الذين يثق بهم فلورنتينو بيريز اقترح عليه أن يفكر بجدية في ضم كلوب.

الغراري الداعم الرئيسي لرئيس النادي الملكي معجب كثيرا بالمدرب الألماني ويريده أن يكون مدرب ريال مدريد المقبل.

وغادر كلوب ليفربول بعد 9 سنوات صنع فيها التاريخ في أنفيلد، ليتولى منصب رئيس أندية كرة القدم التابعة لشركة رد بول، وليس واضحا بعد هل يُفضل الألماني العودة إلى التدريب أم سيكتفي بهذا المنصب.

الوداع الذي يحلم به أنشيلوتي

بخصوص ما يريده أنشيلوتي، كشف الصحفي راؤول فاريلا من راديو ماركا بعض التفاصيل "ما أستطيع قوله ونقله في هذا الوقت هو أن أنشيلوتي يريد البقاء في ريال مدريد. وسيكون أنشيلوتي متحمسًا للغاية لاستكمال العام المتبقي من عقده مع النادي. أعتقد أن أنشيلوتي قد حسم أمره بالفعل، وقرر بالفعل ما سيفعله إذا لم يبقَ في ريال مدريد. هو أن يصبح مدربًا للبرازيل".

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وأضاف "على الرغم من معارضة جزء كبير من محيطه، فإن أنشيلوتي سيتولى تدريب منتخب البرازيل".

وتابع فاريلا "إذا كنا نتحدث عن كلوب، فأنشيلوتي يتمنى أن يحظى بوداع مشابه لوداع كلوب في الموسم الماضي حين قرر الرحيل عن ليفربول، حينها امتلأ الملعب بالمشجعين وأنشدوا: لن تسير وحدك. وهو ما يريده كارلو".