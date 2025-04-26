إبسويتش تاون يكمل مثلث الهابطين من البريميرليغ

أكمل فريق إبسويتش تاون مثلث الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة اليوم السبت.

وقبل أسابيع قليلة، هبط فريقا ساوثهامبتون وليستر سيتي، ولحق بهما إبسويتش تاون قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة، لتهبط الأندية الثلاثة مجددا بعد موسم واحد فقط من صعودها من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب".

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وأحرز أهداف نيوكاسل الثلاثة: ألكسندر إيزاك من ركلة جزاء (45+4) ودان بيرن (56) ووليام أوسولا (80) من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان جيمس بارك".

وتأثر إبسويتش تاون بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد بين جونسون في الدقيقة 37.

وبهذا الفوز قفز نيوكاسل يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 62 نقطة ليعزز من فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما إبسويتش تاون فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز 18، آخر مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

وفي مباراة أخرى بالتوقيت نفسه، فاز ولفرهامبتون واندررز على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة أحرزها ماتيوس كونيا (33) ويورغن ستراند لارسن (56) ورودريغو غوميز (85)، ليرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز 13.

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أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير.

وفي مواجهة أخرى، فاز فولهام على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1.

تقدم ساوثهامبتون بهدف جاك ستيفنز (14)، ورد الفريق اللندني بهدفين أحرزهما إيميل سميث روو (72) وريان سيسينيون (92).

رفع فولهام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة في المركز العشرين.

كما تغلب برايتون على ضيفه ويستهام يونايتد بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف ياسين العياري في الدقيقة 13، ورد ويستهام بهدفين أحرزهما محمد قدوس (48) وتوماس سوتشيك (83).

وانتزع برايتون نقاط المباراة بهدفين في الدقائق الأخيرة، سجلهما كاورو ميتوما (89) وكارلوس كوماه (92).

ورفع برايتون رصيده إلى 51 نقطة في المركز التاسع متخلفا بفارق الأهداف عن فولهام صاحب المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ويستهام يونايتد عند 36 نقطة في المركز 17، وأفلت من شبح الهبوط قبل آخر 4 جولات.