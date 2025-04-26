هل ظلم الحكم الأهلي ضد صن داونز؟ الجزيرة نت تجيب

نتناول بالتحليل لمسة اليد التي ارتكبها لاعب صن داونز الجنوب أفريقي قبل هدف التعادل الذي أخرج الأهلي المصري حامل اللقب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة، كما نحلل ضربة الجزاء التي رفضها الحكم ضد الأهلي.

وانتهت مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي بالتعادل 1-1، لكن صن داونز تأهل للنهائي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين حيث انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل 0-0.

ونبدأ من الدقيقة 61 عندما قام الحكم بتواصل طويل مع حكام تقنية الفيديو بعد التحام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مع مهاجم صن داونز داخل منطقة الجزاء الذي انتهى بسقوط المهاجم.

وبعد نحو 5 دقائق من المراجعة أعلن الحكم عدم وجود مخالفة، رغم أن الحالة كانت واضحة ولا تحتاج مراجعة طويلة مثلما حدث، لأن مدافع الأهلي لعب الكرة بشكل واضح ثم حدث التلامس بشكل طبيعي مع المهاجم وهو يعني حسب نص المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك) عدم وجود مخالفة لأن المدافع لعب الكرة أما لو حدث العكس وكان المهاجم هو من لعب الكرة فيتغير القرار تماما باحتساب مخالفة.

وفيما يبدو أن الحكم تعرض لضغط من حكم غرفة الفيديو الذي كان يرى أنها ضربة جزاء، وهو ما اضطر الحكم في النهاية لمراجعة الحالة بنفسه واتخاذ القرار النهائي الذي هو من سلطته في مثل هذه الحالات.

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هل تلغي لمسة اليد هدف صن داونز؟

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 24 من عمر اللقاء بتسديدة قوية لطاهر محمد طاهر، وسجل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي التعادل لصن داونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.

وأظهرت الإعادات التلفزيونية للهدف وجود لمسة يد واضحة على لاعب صن داونز الذي بدأ الهجمة التي انتهت بالهدف الحاسم، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل تلغي لمسة اليد هدف صن داونز؟

والإجابة أنها تلغي الهدف في حال كانت لمسة اليد قبل تسجيل الهدف مباشرة حتى لو لم تكن متعمدة، حسب المادة 12، أما في حالة هدف صن داونز فإن لمسة يد لاعبها كان في نصف ملعبه قبل بداية الهجمة أصلا، كما أنها غير متعمدة لأن اللاعب عندما التف ليلعب الكرة في صراعه مع وسام أبو علي، ارتدت الكرة من الأرض لتصطدم بذراعه (التي كانت في وضع طبيعي) مباشرة من دون أن يستطيع إبعاد يده بسبب المفاجأة.

وهذا يعني أن هدف تأهل صن داونز صحيح لأن لمسة اليد لم تكن قبل الهدف "فورا أو مباشرة" كما ينص قانون كرة القدم.

ويلتقي صن داونز مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.