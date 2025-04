10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو نهائي الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة

يشهد نهائي كأس ملك إسبانيا مواجهة منتظرة بين الغريمين الكبيرين برشلونة وريال مدريد، وفيه يسعى الألماني هانسي فليك مدرب البارسا إلى قطع أولى خطواته نحو المجد وتحقيق الثلاثية أمام نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يريد إنقاذ سمعته وربما توديع الريال ببطولة.

وبكل الأحوال لا بد لهذه المباراة المقررة أن تبدأ عند الساعة 10 مساء (22:00) بالتوقيت المحلي، 11 (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أن يخرج منها فائزا وهو ما يزيد من إثارة وحدّة الكلاسيكو على حد سواء.

وعرف الكلاسيكو على مدار تاريخه الطويل العديد من اللحظات الفارقة والتي حُفرت في ذاكرة المشجعين، ومباراة الليلة لا تخلو قبل انطلاقتها من بعض الحقائق التي من شأنها أن تصب البنزين على النار في هذه المواجهة من الناحية الرياضية.

الكلاسيكو رقم 260 تاريخيا: مباراة الليلة هي المواجهة الأكثر تكرارا في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وخلال اللقاءات السابقة فاز ريال مدريد 105 مرات مقابل 102 لبرشلونة، في حين كان التعادل حاضرا في 52 مناسبة.

كما سجّل الفريق الملكي 434 هدفا مقابل 428 لغريمه الكتالوني.

