10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو نهائي الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة

يشهد نهائي كأس ملك إسبانيا مواجهة منتظرة بين الغريمين الكبيرين برشلونة وريال مدريد، وفيه يسعى الألماني هانسي فليك مدرب البارسا إلى قطع أولى خطواته نحو المجد وتحقيق الثلاثية أمام نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يريد إنقاذ سمعته وربما توديع الريال ببطولة.

وبكل الأحوال لا بد لهذه المباراة المقررة أن تبدأ عند الساعة 10 مساء (22:00) بالتوقيت المحلي، 11 (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أن يخرج منها فائزا وهو ما يزيد من إثارة وحدّة الكلاسيكو على حد سواء.

El Clásico this season: 2 — Barcelona wins

0 — Real Madrid wins Aggregate score: Barcelona 9-2 Real Madrid pic.twitter.com/5q4ltr60T0 — StatMuse FC (@statmusefc) April 25, 2025

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وعرف الكلاسيكو على مدار تاريخه الطويل العديد من اللحظات الفارقة والتي حُفرت في ذاكرة المشجعين، ومباراة الليلة لا تخلو قبل انطلاقتها من بعض الحقائق التي من شأنها أن تصب البنزين على النار في هذه المواجهة من الناحية الرياضية.

وتاليا 10 معلومات مثيرة عن كلاسيكو نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد:

الكلاسيكو رقم 260 تاريخيا: مباراة الليلة هي المواجهة الأكثر تكرارا في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وخلال اللقاءات السابقة فاز ريال مدريد 105 مرات مقابل 102 لبرشلونة، في حين كان التعادل حاضرا في 52 مناسبة.

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كما سجّل الفريق الملكي 434 هدفا مقابل 428 لغريمه الكتالوني.

Real Madrid have just THREE more wins than Barcelona in the history of El Clásico 👀😅 pic.twitter.com/SvxjfMzLlb — OneFootball (@OneFootball) April 26, 2025

أفضلية الريال في نهائي الكأس: سيكون كلاسيكو الليلة هو الثامن بين الفريقين في مسابقة الكأس حيث فاز ريال مدريد 4 مرات سابقة مقابل 3 لبرشلونة.

كلاسيكو لا يعترف بالتعادل: غابت نتيجة التعادل عن لقاءات برشلونة وريال مدريد في المباريات الـ16 الأخيرة، إذ حقق فيها ريال مدريد 10 انتصارات مقابل 6 لبرشلونة وهي أطول سلسلة بدون تعادلات منذ 58 عاما.

آخر كلاسيكو انتهى بالتعادل جرى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2019 على ملعب كامب نو وانتهى بنتيجة سلبية 0-0.

ركلات الترجيح ضيف نادر: في تاريخ مباريات الكلاسيكو لم يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح سوى مرة وحيدة، وكان ذلك في ربع نهائي كأس الدوري عام 1985 بملعب سانتياغو برنابيو وفيها فاز برشلونة 4-1.

مبابي صديق وفي للشباك في النهائيات: منذ وصوله إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان، خاض النجم الفرنسي 3 مباريات نهائية وهز الشباك في جميعها وهو أمر يأمل عشاق النادي الملكي تكراره في مباراة الليلة.

سجل مبابي هدفا في مرمى أتلانتا الإيطالي بنهائي كأس السوبر الأوروبي، وفي مرمى باتشوكا المكسيكي بنهائي كأس القارات للأندية (الانتركونتننتال) والثالث في مرمى برشلونة تحديدا بنهائي كأس السوبر الإسباني.

فليك يلاحق غوارديولا: سيكون المدرب الألماني أمام إنجاز جديد إن فاز برشلونة على ريال مدريد الليلة، حينها سيصبح ثاني مدرب في تاريخ البلوغرانا يفوز بأول 3 مباريات كلاسيكو بعد بيب غوارديولا الذي انتصر في أول 5 مباريات في الفترة بين عامي 2008 و2010.

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هدافو كأس الملك: الليلة لن يكون التنافس على اللقب فقط، بل هناك مباراة جانبية بين فيران توريس مهاجم برشلونة وإندريك مهاجم ريال مدريد، وكلاهما يريد هز الشباك والانفراد بقمة هدافي المسابقة حيث سجل كل منهما 5 أهداف.

رافينيا كابوس الريال: سجل اللاعب البرازيلي 3 أهداف وصنع مثلها منذ وصوله إلى برشلونة صيف عام 2022، وعليه فإن النادي الملكي هو ثاني أكثر خصم سجل ضده في إسبانيا بعد ريال بيتيس.

ويُعد رافينيا اللاعب الأكثر صناعة للفرص في نسخة الموسم الحالي برصيد 13، كما أنه اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بواقع 4.

قبضة حديدية: يتسلح برشلونة قبل الكلاسيكو بسجّله المذهل هذا العام إذ لم يخسر سوى مرة واحدة في 27 مباراة، وفي الواقع كانت هزيمة غير مؤثرة (1-3 أمام بوروسيا دورتموند) إذ واصل الفريق بعدها مشواره في دوري أبطال أوروبا.

فاز برشلونة في 22 مباراة وتعادل 4 مرات ويعّد ثاني أكثر فريق تحقيقا للانتصارات في الدوريات الخمس الكبرى بعد باريس سان جيرمان.

هجوم فتاك: برشلونة هو أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم (152 هدفا)، وهو ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ النادي بعد موسم 2011-2012 (154 هدفا بعد 52 مباراة)، على الجانب الآخر فإن ريال مدريد ورغم مشاكله التهديفية فإنه يتصدر قائمة بطولة كأس الملك في التسديدات والفرص المحققة.