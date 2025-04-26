موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الأحد 27 أبريل/نيسان الجاري على ملعب أنفيلد معقل الريدز، وتبدأ عند السادسة والنصف (18:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

يدير المباراة الحكم الإنجليزي توم برامال.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي:

beIN Sports HD 1 (تعليق علي سعيد الكعبي)

beIN Sports HD 1 English

Diema Sport 2 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتفوق ليفربول في المواجهات المباشرة بـ41 انتصارا مقابل 19 لتوتنهام، وانتهت 20 مباراة بالتعادل.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، في حين يحتل توتنهام المركز 12 برصيد 24 نقطة.

يحتاج "الريدز" إلى نقطة واحدة فقط ليتوّج بطلا للدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 20 في تاريخه.

ويكفي ليفربول الساعي لمعادلة الرقم القياسي بعدد الألقاب في الدوري والموجود بحوزة مانشستر يونايتد نقطة يتيمة على ملعبه "أنفيلد رود" ستسمح لرجال المدرب الهولندي آرني سلوت للتقدم بفارق 13 نقطة عن مطاردهم المباشر أرسنال الثاني، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.

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وقد فرض ليفربول تفوقه على توتنهام هذا الموسم؛ ففاز بنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب 6-3، وبإجمالي 4-1 في مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة، في طريقه إلى النهائي حيث خسر أمام نيوكاسل 1-2.

ويحتل توتنهام -الذي يعاني من تراجع في مستواه- المركز 16 برصيد 37 نقطة، ويملك سجلا متواضعا في "أنفيلد" إذ لم يفز منذ عام 2011.