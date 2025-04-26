إحصائية تضع مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد على حافة الهاوية

يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ضغوطا تزداد حدتها يوميا من أجل إنقاذ سمعته وكذلك مستقبله مع النادي الملكي، وتبدو الأمور معقّدة للغاية بالنسبة للمدرب المخضرم.

ويمر أنشيلوتي وفريقه بفترة قاسية منذ الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال، بعدها استطاع ريال مدريد البقاء حيا في مسابقة الدوري الإسباني بفوزين صعبين على أتلتيك بيلباو وخيتافي والآن جاء التحدي الأكبر حيث يواجه النادي الملكي غريمه برشلونة الليلة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية وهو المرشح الأقل حظا لحصد اللقب وفق توقعات الصحافة الإسبانية على اعتبار أن النادي الملكي أكمل 14 مباراة متتالية دون تحقيق انتصار بفارق أكثر من هدف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن آخر مدرب لريال مدريد حقق هذا الرقم هو الألماني بيرند شوستر، الذي أُقيل من منصبه عام 2008 أي قبل 17 عاما بسبب هذه النتائج، وهو ما يخشى أنشيلوتي تكراره معه حيث "يسافر المدرب الإيطالي إلى إشبيلية ومستقبله على المحك".

Carlo Ancelotti is expected to leave his post as Real Madrid head coach at the end of the season with hopes to next lead Brazil, per @TheAthleticFC 🤨 He's won the Champions League three times with Real Madrid pic.twitter.com/HQLILGja6M — B/R Football (@brfootball) April 19, 2025

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وقالت الصحيفة "يسير ريال مدريد على حافة الهاوية بلا هامش للخطأ مما يجعل نهائي كأس الملك مهما جدا على الصعيدين الرياضي والمعنوي".

وأضافت "أنشيلوتي في دائرة الانتقادات وتوقعات الرهانات حول الكلاسيكو تضع برشلونة كمرشح أوفر حظا للفوز باللقب، وهو ما يضع المدرب الإيطالي تحت الضغوط".

وتاليا المباريات الـ14 الأخيرة لريال مدريد في جميع البطولات:

ريال سوسيداد 0-1 ريال مدريد (ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا).

ريال بيتيس 2-1 ريال مدريد (الجولة الـ26 من الليغا).

ريال مدريد 2-1 أتلتيكو مدريد (ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا).

ريال مدريد 2-1 رايو فاييكانو (الجولة الـ27 من الليغا).

أتلتيكو مدريد 1-0 ريال مدريد (2-4) بركلات الترجيح (إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا).

فياريال 1-2 ريال مدريد (الجولة الـ28 من الليغا).

ريال مدريد 3-2 ليغانيس (الجولة الـ29 من الليغا).

ريال مدريد 4-4 ريال سوسيداد (إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا).

ريال مدريد 1-2 فالنسيا (الجولة الـ30 من الليغا).

أرسنال 3-0 ريال مدريد (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

ألافيس 0-1 ريال مدريد (الجولة الـ31 من الليغا).

ريال مدريد 1-2 أرسنال (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

ريال مدريد 1-0 أتلتيك بيلباو (الجولة الـ32 من الليغا).

خيتافي 0-1 ريال مدريد (الجولة الـ33 من الليغا).

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد غريمه برشلونة مرة أخرى بعد أسبوعين تقريبا وتحديدا يوم 11 مايو/أيار 2025 على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليغا، في مباراة قد تكون حاسمة لمصير البطولة.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة بفارق 4 نقاط قبل 5 جولات على نهاية ليغا موسم 2024-2025.