إحصائيات دي بورغوس حكم كلاسيكو نهائي الكأس هذا الموسم

سلّط تقرير إسباني الضوء على أرقام ريكاردو دي بورغوس، الحكم المكلّف بإدارة نهائي كأس ملك إسبانيا بين الغريمين برشلونة وريال مدريد المقرر الليلة على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وستكون هذه المباراة الـ20 لدي بورغوس هذا الموسم 2024-2025 وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إذ سبق له الظهور في 16 مباراة بالدوري الإسباني و3 في كأس الملك.

⚖️ Ricardo De Burgos Bengoechea arbitrará la final de la #CopaDelReyMAPFRE. ➡️ Pablo González Fuertes actuará de VAR. 🏟️ Este sábado, en el Estadio La Cartuja, @FCBarcelona_es – @realmadrid. 🔗 https://t.co/RwYXTo7Yw2 pic.twitter.com/ealAOgDWME — RFEF (@rfef) April 21, 2025

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وفي كلتا البطولتين أشهر دي بورغوس 69 بطاقة صفراء مقابل 4 بطاقات حمراء، كما احتسب ركلتي جزاء فقط في مبارياته بالليغا.

ويُعتبر دي بورغوس من الحكام الذي يوزعون البطاقة الصفراء بمعدل أقل من المتوسط العام في بطولة الدوري الإسباني، إذ رفع 57 بطاقة فقط بمعدل 3.56 بطاقات في المباراة الواحدة، في حين يبلغ المتوسط العام في الليغا هذا الموسم 4.64 بطاقات لكل مباراة حيث تم إشهار 1481 بطاقة صفراء حتى الآن.

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أما فيما يتعلق بالبطاقات الحمراء فقد بلغ معدّل دي بورغوس فوق المتوسط، حيث يبلغ متوسط الطرد في الليغا 0.22 لكل مباراة بينما سجّل الحكم ما نسبته 0.25 بطاقة حمراء لكل مباراة.

وفي جانب آخر، يُعتبر دي بورغوس من الحكام أصحاب السجل الأقل كثيرا من المتوسط في احتساب ركلات الجزاء، فقد أشار إلى العلامة البيضاء مرتين فقط من أصل 114 ركلة جزاء تم احتسابها في 33 جولة من الدوري الإسباني أي بمعدل 0.13 ركلة جزاء لكل مباراة، مقارنة بمتوسط عام قدره 0.36.

واحتسب دي بورغوس 358 خطأ خلال أكثر من 1440 دقيقة بمعدل 22.38 خطأ لكل مباراة، وهو معدل أقل من متوسط بطولة الدوري الإسباني البالغ 24.79.

أما في مشواره بكأس الملك هذا الموسم فقد أشهر دي بورغوس 12 بطاقة صفراء خلال المباريات الثلاث التي أدارها من بينها 6 في مباراة لوغرونيس وجيرونا، فيما لم يرفع أي بطاقة حمراء.

وقالت الصحيفة إن دي بورغوس سيخوض رابع كلاسيكو له في مسيرته التحكيمية وسط "ظروف لا تُصدق إذ سيكون كل قرار يتخذه تحت المجهر".

مباريات الكلاسيكو التي قادها دي بورغوس من قبل:

برشلونة 1-3 ريال مدريد (ذهاب نهائي كأس السوبر الإسباني 2017).

برشلونة 3-1 ريال مدريد (نهائي كأس السوبر الإسباني 2023).

برشلونة 2-1 ريال مدريد (الجولة الـ26 من الدوري الإسباني موسم 2022-2023).

المباريات التي أدارها دي بورغوس هذا الموسم:

ليغانيس 2-1 لاس بالماس (الجولة الثانية من الليغا).

أتلتيكو مدريد 0-0 إسبانيول (الجولة الثالثة من الليغا).

ريال مايوركا 1-2 فياريال (الجولة الخامسة من الليغا).

سيلتا فيغو 1-1 جيرونا (الجولة الثامنة من الليغا).

برشلونة 5-1 إشبيلية (الجولة العاشرة من الليغا).

أتلتيكو مدريد 2-0 لاس بالماس (الجولة 12 من الليغا).

فالنسيا 4-2 ريال بيتيس (الجولة 14 من الليغا).

سيلتا فيغو 2-0 ريال مايوركا (الجولة 16 من الليغا).

برشلونة 1-2 أتلتيكو مدريد (الجولة 18 من الليغا).

إسبانيول 2-1 بلد الوليد (الجولة 20 من الليغا).

خيتافي 0-0 إشبيلية (الجولة 22 من الليغا).

فياريال 1-1 فالنسيا (الجولة 24 من الليغا).

بلد الوليد 1-1 لاس بالماس (الجولة 26 من الليغا).

أتلتيكو مدريد 2-4 برشلونة (الجولة 28 من الليغا).

ريال مايوركا 1-2 سيلتا فيغو (الجولة 30 من الليغا).

إسبانيول 1-0 خيتافي (الجولة 32 من الليغا).

سي دي فيلامورييل 0-5 رايو فاييكانو (الأدوار التمهيدية من كأس ملك إسبانيا).

لوغرانيس 0 (3)–0 (4) جيرونا بركلات الترجيح (الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا).

ألميريا 2-3 ليغانيس (دور 16 من كأس ملك إسبانيا).