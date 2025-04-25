فينيسيوس نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف لمدة عامين

يستعد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لتجديد عقده مع ريال مدريد إلى غاية 2030، لكنه في المقابل قد يواجه عقوبة الإيقاف لعامين بسبب انتهاكه لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويُجري فيفا تحقيقا بشأن انتهاكات البرازيلي المحتملة للقواعد الدولية المتعلقة بالتعاملات المالية مع أندية متعددة.

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ويُزعم ارتباط نجم ريال مدريد بناديين محترفين، وهذه خطوة قد تُخالف مدونة أخلاقيات الفيفا المُصممة خصيصا لضمان نزاهة المنافسة.

وكشفت تقارير أن فينيسيوس يمتلك ناديا لكرة القدم في البرازيل.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية والصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، خضع المهاجم البرازيلي للتدقيق عقب شكوى رسمية قدمتها شركة "تيبيريس" القابضة البرازيلية إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا في السابع من أبريل/نيسان الجاري.

وكانت شركة تيبيريس تمتلك سابقا حصة 16.5% في نادي أتلتيك ساو جواو ديل ري، وهو فريق برازيلي صعد مؤخرا إلى دوري الدرجة الثانية.

وتزعم الشركة أنه تم تجاوزها في صفقة استحواذ على أسهم من خلال "وكالة إيه إل إل الرياضية" (ALL Agenciamento Esportivo) المملوكة لفينيسيوس ويديرها وكيل أعماله ثاسيلو سواريس.

العلاقة بنادي ألفيركا

وتزايدت مخاوف الفيفا بسبب ما يُقال عن علاقات فينيسيوس بنادي ألفيركا البرتغالي، وهذا أثار مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح في الانتقالات الدولية.

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ويُعتقد أن صفقة الإعارة الأخيرة التي شملت رافائيل كونسيساو، الذي انتقل من ساو جواو ديل ري إلى ألفيركا، كانت أحد أسباب التحقيق.

ووفقا للوائح فيفا، لا يُسمح للاعبين الحاليين بامتلاك أو السيطرة على أكثر من نادٍ محترف.

وأقصى عقوبة لهذه المخالفة هي الإيقاف لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية كبيرة، كما قد يُجبر فينيسيوس على التنازل عن بعض الأسهم التي يملكها حاليا.