ما سر الاختفاء الغامض لخوسانوف مدافع مانشستر سيتي؟

خطف عبد القادر خوسانوف الأضواء سريعا بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي بفضل أدائه الجيد، لكنه توارى مؤخرا عن الأنظار بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا.

وبعد مغادرة لانس الفرنسي إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو، تحول قلب الدفاع الأوزبكي من لاعب "غير معروف إلى حد ما" إلى نجم في ظرف قصير.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية سلّطت الضوء على المدافع الأوزبكي الذي تكرر غيابه عن التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني.

سجل خوسانوف هدفا في مرماه خلال التعادل 2-2 مع برايتون، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبعد ذلك قرر غوارديولا استبداله في الشوط الثاني، ومنذ ذلك الحين بدا وكأن أمرا ما طرأ على علاقة بيب باللاعب الشاب.

تم استبعاد قلب الدفاع الأوزبكي من تشكيلة الفريق ضد ليستر (2-0) وغاب عن 3 مباريات أخرى، وجلس على مقاعد البدلاء، في الديربي أمام مانشستر يونايتد، وكريستال بالاس، وإيفرتون.

وتقول الصحيفة إنه لا يوجد تفسير آخر سوى أن ظهور أوريلي في مركز الظهير الأيسر أدى إلى تعزيز مكانة غفارديول وروبن دياس في قلب الدفاع.

وربما يكون هذا الأمر من الأسباب التي عززت ابتعاد خوسانوف عن التشكيلة الأساسية.

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ترك المدافع الشاب انطباعا سيئا في أول ظهور له بقميص السيتي أمام تشلسي، فبعد أقل من دقيقتين، سمحت تمريرة سيئة منه بتقدم تشلسي في النتيجة، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة.

لكنه سرعان ما عاد بقوة أمام ليتون أورينت (1-2) بتسجيله هدف التعادل 1-1، ليصبح لاعبا أساسيا، كما نال أول إشادة من غوارديولا".

وقال غوارديولا بعد المباراة "لقد لعب بشكل جيد للغاية ضد تشلسي، وأورينت، ونيوكاسل، ومدريد، وليفربول. سيكون لاعبا رائعا في المستقبل. لديه إمكانات هائلة. إنه سريع للغاية ويتمتع بتحكم ممتاز بالكرة. يحتاج إلى تحسين قدرته على اتخاذ القرارات، لكن الأمر يتعلق بالعمر".

شارك خوسانوف في 9 مباريات مع سيتي منذ انضمامه، وأحرز هدفا واحدا.