قوائم البدلاء الأعلى قيمة في البريميرليغ هذا الموسم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق انتقالات وقيم اللاعبين عن قائمة البدلاء الأعلى قيمة سوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجاري.

ويملك نادي مانشستر سيتي أغلى تشكيلة في العالم بقيمة 1.31 مليار يورو، ومن غير المستغرب أن يظهر الفريق 6 مرات في قائمة العشرة الأوائل.

أجلس بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواهب على مقاعد البدلاء بقيمة 641 مليون يورو في فوز فريقه 2-1 على برينتفورد في سبتمبر/أيلول الماضي.

وغاب رودري (130 مليون يورو) وفيل فودين (130 مليون يورو) عن التشكيلة الأساسية، وكذلك روبن دياز وبرناردو سيلفا وجوسكو غفارديول.

ويشتهر غوارديولا أيضا بتدوير تشكيلته، وحافظ على هذه السياسة على الرغم من أن مانشستر سيتي عانى من موسم مخيب للآمال.

بدوره، ظهر أرسنال 3 مرات ضمن العشرة الأوائل وكانت دكة لاعبيه الاحتياطيين الأكثر قيمة هذا الموسم خلال التعادل 1-1 مع إيفرتون في وقت سابق من هذا الشهر.

وأجلس المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا نجمه بوكايو ساكا (150 مليون يورو) ومارتن أوديغارد (100 مليون يورو) على مقاعد البدلاء لأنه كان يركز على دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي قائمة البدلاء الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم:

1- مانشستر سيتي ضد برينتفورد: في 24 سبتمبر/أيلول 2024 (641 مليون يورو).

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2- مانشستر سيتي ضد أستون فيلا: في أبريل/نسيان (422 مليون يورو).

3- أرسنال ضد إيفرتون: في أبريل/نيسان (404 ملايين يورو).

4- مانشستر سيتي ضد توتنهام: في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (388 مليون يورو).

5- أرسنال ضد نونتغهام فورست: في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (388 مليون يورو).

6- مانشستر سيتي ضد أرسنال: في سبتمبر/أيلول 2024 (387 مليون يورو).

7- أرسنال ضد برينتفورد: في أبريل/نيسان (381 مليون يورو).

8- مانشستر سيتي ضد برايتون: في مارس/آذار (376 مليون يورو).

9- مانشستر سيتي ضد نيوكاسل: في سبتمبر/أيلول 2024 (374 مليون يورو).

10- تشلسي ضد برينتفورد: في أبريل/نيسان (374 مليون يورو).