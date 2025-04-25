ريال مدريد يهدد بالانسحاب أمام برشلونة بنهائي كأس الملك وهذه عقوبات تنتظره

أعلن نادي ريال مدريد عن مقاطعته للفعاليات الرسمية وهدد بالانسحاب من نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ضد برشلونة، المقرر إقامته غدا السبت في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

جاءت هذه الخطوة احتجاجا على تصريحات الحكمين المكلفين بالمباراة، ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا وبابلو غونزاليس فويرتس، اللذين عبرا عن استيائهما من مقاطع الفيديو التي نشرتها قناة ريال مدريد التلفزيونية، والتي انتقدت قرارات تحكيمية سابقة ضد الفريق الملكي.​

وخلال مؤتمر صحفي، انهار دي بورغوس بينغويتشيا باكيا بسبب الهجوم الشخصي من قناة ريال مدريد، وهذا أثار ردود فعل غاضبة من النادي الملكي.

وفي بيان رسمي، وصف ريال مدريد تصريحات الحكمين بأنها "غير مقبولة" واتهمهما بالتحامل على النادي. وردا على ذلك، قرر النادي مقاطعة المؤتمر الصحفي، والتدريب الرسمي، والفعالية البروتوكولية.

وكشفت تقارير عن نية ريال مدريد عدم المشاركة في المباراة النهائية ضد برشلونة إذا لم يتم تغيير الحكم.​

بيان رسمي — ريال مدريد (@realmadridarab) April 25, 2025

من جانبه، رفض "الاتحاد الإسباني لكرة القدم" (RFEF) طلب ريال مدريد تغيير الحكمين، مؤكدا أن تعيينات الحكام لا يمكن تعديلها في اللحظات الأخيرة.

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ووفقا للمادة 80 من القانون التأديبي للاتحاد، فإن عدم حضور الفريق لمباراة رسمية قد يؤدي إلى استبعاده من النسخة التالية من البطولة، مع استبداله بالفريق الذي يليه في الترتيب، في هذه الحالة ريال سوسيداد.​

هذه الأزمة تضاف إلى التوترات المستمرة بين ريال مدريد والاتحاد الإسباني، وتزيد من تعقيد الأجواء المحيطة بالنهائي المرتقب بين الغريمين التقليديين.​