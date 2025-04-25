مبابي هداف ريال مدريد يروج للجزائر كوجهة سياحية

شارك الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من الرحلة الأخيرة التي قام بها أعضاء جمعيته الخيرية إلى الجزائر.

ويروج مبابي للجزائر كوجهة سياحية من خلال منح 20 طفلًا فرصة زيارة بلد والدته.

وبحسب المعلومات المتوفرة على الموقع الرسمي لجمعية "inspiredbykm"، فإن هذه الزيارة كانت جزءًا من برنامج لإعادة اكتشاف أصول عائلة كيليان مبابي.

ويملك نجم ريال مدريد أصولًا جزائرية من جهة والدته، فائزة العماري، التي تولت إدارة مسيرته الكروية خلال السنوات الأخيرة.

فبعد رحلة أولى إلى الكاميرون، موطن والده ويلفريد مبابي، في صيف 2024، كانت الجزائر، موطن والدته فايزة العماري، هذه المرة في دائرة الضوء.

Kylian Mbappé a partagé via sa story plusieurs photos du voyage organisé par son association, permettant à des jeunes quel que soit leur cadre de vie de découvrir l’Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/y3Qz1QoPlx — DzFootball 🇩🇿 (@DzFootball_) April 21, 2025

وتأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة منظمته الخيرية، التي تهدف لدعم الأطفال المنحدرين من أوساط اجتماعية متواضعة.

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وسبق للمنظمة أن موّلت عددًا من المشاريع الاجتماعية والرياضية في الجزائر، وتحديدًا في بلدية فرعون بمدينة بجاية، التي تنحدر منها والدة مبابي.

وتهدف هذه المنشورات إلى الترويج للمواقع السياحية في البلاد، وتقديم الأماكن الرمزية والتاريخية من خلال الصور الجذابة.

وتتضمن الصور المميزة مواقع مثل المسجد الأعظم في الجزائر العاصمة، والقصبة، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة في منطقة القبائل.

وتستهدف هذه المنشورات، المصحوبة بالموسيقى الجزائرية التقليدية، تقديم رؤية أصيلة للتراث الثقافي والطبيعي الجزائري.

الزيارة المنتظرة

وتتطلع الجماهير الجزائرية زيارة مبابي المنتظرة لمسقط رأس والدته، والتي كان من المفترض أن تتم في عام 2024، لكن صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أدت إلى تأجيلها.

وكان نجم النادي الملكي قد وعد في وقت سابق بزيارة الجزائر، خلال تصريحات أدلى بها لمنصة "بروت" (brut) الفرنسية.

وسبق لمبابي أن زار الكاميرون، بلد والده، في صيف 2023، حيث حظي باستقبال شعبي حافل.