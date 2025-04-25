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مبابي هداف ريال مدريد يروج للجزائر كوجهة سياحية

LONDON, ENGLAND - APRIL 08: Kylian Mbappe of Real Madrid arrives at the stadium prior to the UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg match between Arsenal FC and Real Madrid C.F. at Arsenal Stadium on April 08, 2025 in London, England. (Photo by Julian Finney - UEFA/UEFA via Getty Images)
مبابي يخطط لزيارة الجزائر في المستقبل (غيتي)
25/4/2025

شارك الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من الرحلة الأخيرة التي قام بها أعضاء جمعيته الخيرية إلى الجزائر.

ويروج مبابي للجزائر كوجهة سياحية من خلال منح 20 طفلًا فرصة زيارة بلد والدته.

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وبحسب المعلومات المتوفرة على الموقع الرسمي لجمعية "inspiredbykm"، فإن هذه الزيارة كانت جزءًا من برنامج لإعادة اكتشاف أصول عائلة كيليان مبابي.

ويملك نجم ريال مدريد أصولًا جزائرية من جهة والدته، فائزة العماري، التي تولت إدارة مسيرته الكروية خلال السنوات الأخيرة.

فبعد رحلة أولى إلى الكاميرون، موطن والده ويلفريد مبابي، في صيف 2024، كانت الجزائر، موطن والدته فايزة العماري، هذه المرة في دائرة الضوء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة منظمته الخيرية، التي تهدف لدعم الأطفال المنحدرين من أوساط اجتماعية متواضعة.

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وسبق للمنظمة أن موّلت عددًا من المشاريع الاجتماعية والرياضية في الجزائر، وتحديدًا في بلدية فرعون بمدينة بجاية، التي تنحدر منها والدة مبابي.

وتهدف هذه المنشورات إلى الترويج للمواقع السياحية في البلاد، وتقديم الأماكن الرمزية والتاريخية من خلال الصور الجذابة.

وتتضمن الصور المميزة مواقع مثل المسجد الأعظم في الجزائر العاصمة، والقصبة، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة في منطقة القبائل.

وتستهدف هذه المنشورات، المصحوبة بالموسيقى الجزائرية التقليدية، تقديم رؤية أصيلة للتراث الثقافي والطبيعي الجزائري.

الزيارة المنتظرة

وتتطلع الجماهير الجزائرية زيارة مبابي المنتظرة لمسقط رأس والدته، والتي كان من المفترض أن تتم في عام 2024، لكن صفقة انتقاله إلى ريال مدريد  أدت إلى تأجيلها.

وكان نجم النادي الملكي قد وعد في وقت سابق بزيارة الجزائر، خلال تصريحات أدلى بها لمنصة "بروت" (brut) الفرنسية.

وسبق لمبابي أن زار الكاميرون، بلد والده، في صيف 2023، حيث حظي باستقبال شعبي حافل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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