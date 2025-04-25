لاعب كرة قدم يختبئ تحت السرير مذعورا بعد اختطاف زوجته وابنه

أكدت الشرطة الإكوادورية اختطاف زوجة وابن لاعب كرة القدم جاكسون رودريغيز الذي يلعب في صفوف فريق "سي إس إيميلك" المنافس في الدرجة الأولى.

وذكرت الشرطة في -بيان- أن مجهولين اقتحموا منزل اللاعب الواقع في حي موتشي لوتي 2 بمدينة غواياكيل الساحلية الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وتحديدا الساعة 2:50 بالتوقيت المحلي، وسرقوا أموالا وممتلكات قبل أن يختطفوا زوجته وابنه.

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وأضاف البيان "لم يصب رودريغيز بأي أذى خلال الحادث، وهو حاليا تحت حماية أمنية خاصة" في حين باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها لتحديد مكان المختطفين من أفراد عائلته.

¡Lamentable hecho! 🚨🥹 Delincuentes no identificados irrumpieron violentamente durante la madrugada en la vivienda de Jackson Rodríguez, jugador de Emelec. ⚠️ Se llevaron consigo a su esposa y a su hijo, además de sustraer electrodomésticos, joyas, dinero y más pertenencias.… pic.twitter.com/XQ3hFQR0Ly — TripDeportivo (@TripDeportivo) April 23, 2025

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن رودريغيز (26 عاما) اختبأ تحت السرير عندما سمع صوت اقتحام الباب الأمامي للمنزل باستخدام مطرقة ثقيلة.

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ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن المقتحمين سألوا أولا عن مكان وجود اللاعب فور دخولهم المنزل قبل أن يُقدموا على اختطاف زوجته وابنه البالغ 5 سنوات.

وأفاد رودريغيز للشرطة أنه رأى عبر النافذة أن المهاجمين كانوا يستقلون شاحنة رمادية، مؤكدا أنه لم يتلقَ أي تهديدات قبل وقوع الحادث.

🔴 Un grupo de delincuentes irrumpió en la casa del jugador Jackson Rodríguez, de #Emelec, y secuestraron a su esposa e hijo de cinco años.@YTALORUIZ con el reporte 🎙. pic.twitter.com/AS3KhLXboo — WRadioEc (@WRadioEc) April 24, 2025

وفي الوقت نفسه، لم يصدر عن إدارة نادي إيميلك أي تصريحات رسمية بخصوص الحادثة، بل فضّل التكتم التام بخصوص وضع اللاعب وجميع التطورات المتعلقة بالقضية.

وشارك رودريغيز مع فريقه هذا الموسم في 9 مباريات جميعها لحساب بطولة الدوري المحلي، ولم يسجل فيها أو يصنع أي هدف.

وكان بيدرو بيرلازا لاعب فريق ليغا دي كيتو قد اختطف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن تتمكن السلطات من تحريره بعد أيام.

ولا يُعد الحي المذكور غريبا عن مثل هذه الجرائم، ففي 6 يناير/كانون الثاني الماضي اختطف مسلحون مجهولون صاحب متجر، تعرّض للضرب قبل أن يضطر إلى دفع 10 آلاف دولار من أجل الإفراج عنه.

وتُعتبر غواياكيل واحدة من أكثر المدن الإكوادورية، تأثرا بالعنف في الدولة التي تخضع منذ يناير/كانون الثاني 2024 لحالة طوارئ تُعرف بـ"الصراع المسلح الداخلي".

وحينها صنّف الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا الجماعات الإجرامية "إرهابية" نظرا لدورها في تفشي أعمال العنف في البلاد، وارتباطها الوثيق بأنشطة تهريب المخدرات.