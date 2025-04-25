لاعب أسكتلندي عاد من الاعتزال لمساعدة فريقه فتوفي بسكتة قلبية

أعلن نادي سوشي جونيورز الأسكتلندي وفاة لاعبه براين مورغان عن عمر 35 عاما، بعد أسبوع من تعرضه لسكتة قلبية نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

وكان براين اعتزل كرة القدم في مايو/أيار 2024، لكنه قرر لاحقا العودة إلى الملاعب مرة أخرى لمساعدة الفريق الذي يمر بفترة حرجة على صعيد النتائج.

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ونشر النادي بيانا مطوّلا -عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- قال فيه: "لقد تلقى نادي سوشي جونيورز ببالغ الحزن نبأ وفاة لاعب خط الوسط براين مورغان عن عمر يناهز 35 عاما".

Sauchie Juniors were saddened to learn of the passing of midfielder Brian Morgan, aged 35. pic.twitter.com/mQRYJqyDTJ — Sauchie Juniors FC (@sauchieofficial) April 23, 2025

وأضاف "توفي براين صباح الأربعاء (23 أبريل/نيسان 2025) بعد أن تم نقله إلى المستشفى عقب تعرضه لسكتة قلبية، نقدم أحرّ تعازينا إلى زوجته زوي وابنته بوبي، وإلى أسرته، وأصدقائه، وكل من عرفه".

وتابع البيان "بدأت علاقة براين بالنادي منذ أن كان يشاهد المباريات طفلا، قبل أن ينضم للفريق عام 2010 تحت قيادة المدرب السابق وصهره فريزر دنكان، ثم ساهم بشكل كبير في نجاحاته وسجّل هدفين من ركلات حرة قادت الفريق إلى الصعود لدوري السوبر الشرقي عام 2012".

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وزاد "بعد فترة أولى دامت 8 أعوام ونصف عام، خاض تجربة جديدة مع بونيس يونايتد ثم عاد إلينا، كانت أبرز لحظاته في نهائي كأس الدوري الشرقي أمام نادي هادينغتون أثليتيك في مباراة أعلن أنها ستكون الأخيرة له حيث سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي بضربة رأسية مذهلة".

Everyone here at Bo'ness are devastated to learn of the passing of Brian Morgan. Brian was a fans favourite at United winning multiple awards in his time here, and he was simply a local legend at his hometown club @sauchieofficial. He was a great footballer, but an even better… pic.twitter.com/pR5eYcIY3h — Bo'ness United FC (@BonessUnited_FC) April 23, 2025

وأوضح أنه عند عودته إلى الملاعب بعد الاعتزال، "عاد في بداية موسم 2024-2025 مشجعا للنادي، لكنه لم يحتمل البقاء بعيدا، وقرر العودة للعب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسرعان ما استعاد مكانه في التشكيلة الأساسية، وبدأ بتسجيل الأهداف مجددا".

وأتم البيان "آخر مباراة له كانت يوم 12 أبريل/نيسان 2025 حين سجل هدف الفريق الأول في الفوز 3-2 على غلينروثس. لا نملك أرقاما دقيقة لعدد مشاركاته وأهدافه عبر فتراته الثلاث مع النادي، لكنها كثيرة كعطائه تماما. ارقد بسلام يا مورغي، كنت واحدا منا".

ونشر كريس دونيلي زميله في الفريق صورة لهما علّق عليها بالقول "التُقطت هذه الصورة يوم الثلاثاء في التدريب. كنا قد سجلنا في المباراة الماضية وكان يقول كالعادة إن هدفه أفضل. لاعب مذهل وإنسان أروع. أسطورة بكل معنى الكلمة. أفكاري مع عائلته".

This was taken at training on the Tuesday night, we both scored at the weekend and in usual Morgy style he was trying to say his goal was better from our win, an absolutely amazing player and even better off the park, boy was a legend, devastated, thoughts with his family 💔💔 pic.twitter.com/neuSPHxrZy — Chris Donnelly (@cdonnelly87) April 23, 2025

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أما سكوت تايلور كاكنزي لاعب بيرويك رينجرز، فقال عنه "لعبنا ضد بعضنا بعضا مباريات كثيرة كانت أشبه بمعارك على أرض الملعب، لكنها كانت تنتهي دوما بابتسامة ومصافحة، إذا واجهته لاعبا فاستعد ليوم شاق جدا، إنه لاعب كبير، محبتي لعائلته ولكم جميعا في سوشي".