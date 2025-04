لاعب أسكتلندي عاد من الاعتزال لمساعدة فريقه فتوفي بسكتة قلبية

أعلن نادي سوشي جونيورز الأسكتلندي وفاة لاعبه براين مورغان عن عمر 35 عاما، بعد أسبوع من تعرضه لسكتة قلبية نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

وكان براين اعتزل كرة القدم في مايو/أيار 2024، لكنه قرر لاحقا العودة إلى الملاعب مرة أخرى لمساعدة الفريق الذي يمر بفترة حرجة على صعيد النتائج.

ونشر النادي بيانا مطوّلا -عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- قال فيه: "لقد تلقى نادي سوشي جونيورز ببالغ الحزن نبأ وفاة لاعب خط الوسط براين مورغان عن عمر يناهز 35 عاما".

Sauchie Juniors were saddened to learn of the passing of midfielder Brian Morgan, aged 35. pic.twitter.com/mQRYJqyDTJ

وأضاف "توفي براين صباح الأربعاء (23 أبريل/نيسان 2025) بعد أن تم نقله إلى المستشفى عقب تعرضه لسكتة قلبية، نقدم أحرّ تعازينا إلى زوجته زوي وابنته بوبي، وإلى أسرته، وأصدقائه، وكل من عرفه".

وتابع البيان "بدأت علاقة براين بالنادي منذ أن كان يشاهد المباريات طفلا، قبل أن ينضم للفريق عام 2010 تحت قيادة المدرب السابق وصهره فريزر دنكان، ثم ساهم بشكل كبير في نجاحاته وسجّل هدفين من ركلات حرة قادت الفريق إلى الصعود لدوري السوبر الشرقي عام 2012".

وزاد "بعد فترة أولى دامت 8 أعوام ونصف عام، خاض تجربة جديدة مع بونيس يونايتد ثم عاد إلينا، كانت أبرز لحظاته في نهائي كأس الدوري الشرقي أمام نادي هادينغتون أثليتيك في مباراة أعلن أنها ستكون الأخيرة له حيث سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي بضربة رأسية مذهلة".

Everyone here at Bo'ness are devastated to learn of the passing of Brian Morgan.

Brian was a fans favourite at United winning multiple awards in his time here, and he was simply a local legend at his hometown club @sauchieofficial.

He was a great footballer, but an even better… pic.twitter.com/pR5eYcIY3h

— Bo'ness United FC (@BonessUnited_FC) April 23, 2025