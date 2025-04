فليك مدرب برشلونة ملك المباريات النهائية

يخوض الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة غدا السبت النهائي الثاني له مع الفريق الكتالوني منذ توليه تدريب الفريق الصيف الماضي، وذلك في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويصطدم برشلونة بغريمه ريال مدريد في نهائي كأس الملك على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

ويُعرف فليك بأنه رجل "المباريات النهائية" على اعتبار أنه خاض خلال مسيرته التدريبية 7 نهائيات لم يخسر أيا منها حتى الآن، أحدها كان فيها مساعدا للمدرب.

وعلّقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على هذه بالإحصائية بالقول "إن فليك فعل ما عجز عنه الكثير من المدربين".

ويعوّل برشلونة على قدرة فليك في التعامل مع مثل هذه المواعيد الكبرى والمباريات الحاسمة، لإضافة لقب جديد إلى خزينة الفريق خاصة وأنها ستكون أمام الغريم التاريخي ريال مدريد.

وكان فليك قد قاد برشلونة في يناير/كانون الثاني 2025 لإلحاق هزيمة ثقيلة بريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني التي جرت في مدينة جدة السعودية بنتيجة 5-2، وهي نتيجة توحي بأن "المواجهة كانت سهلة إلا أنها كانت صعبة للغاية خاصة بعد طرد الحارس فويتشيك تشيزني في الدقيقة 56، مما تطلب إدارة تكتيكية عالية من المدرب الألماني".

HANSI FLICK WINS HIS FIRST TROPHY WITH BARCELONA 🏆

THE GERMAN MANAGER ADDS TO AN ALREADY HISTORIC CABINET 👏 pic.twitter.com/O2n8uN6osx

— ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2025