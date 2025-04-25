تغريم الملاكم يوبانك بنصف مليون دولار قبل نزاله مع كونور بين

سيتم تغريم كريس يوبانك جونيور 500 ألف دولار بعد تجاوزه الحد الأقصى للوزن بنحو 0.0141 غرام قبل النزال الذي طال انتظاره غدا السبت مع مواطنه البريطاني كونور بين في ملعب نادي توتنهام هوتسبير في لندن.

وجاء الملاكم كونور بين أخف وزنا من المتوقع مسجلا 70.94 كيلوغراما في حين يبلغ الحد الأقصى لوزن الملاكم للنزال، المؤلف من 12 جولة في وزن المتوسط برعاية مجلة ذا رينغ، 72.57 كيلوغراما.

وبلغ وزن يوبانك 72.59 كيلوغراما في محاولته الثانية لقياس وزنه بدون جمهور في أحد فنادق لندن.

واتفق الملاكمان على بند إعادة الترطيب، وهو بند تعاقدي يمنعهما من اكتساب أكثر من 4.53 كيلوغرامات بين وزنهما اليوم الجمعة وفحص آخر للوزن صباح غد السبت.

ومن المقرر أن يلتقي الثنائي وجها لوجه في عملية وزن في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وكان يوبانك (35 عاما) والذي حقق 34 فوزا منها 25 انتصارا بالضربة القاضية مقابل 3 هزائم، قد خاض من قبلُ نزالات في فئة فوق متوسط بينما يتراجع بين (28 عاما)، والذي لم يخسر في 23 نزالا منها الفوز في 14 نزالا بالضربة القاضية، أغلبها في وزن الوسط، بواقع فئتين.

ويوبانك هو بطل العالم للوزن المتوسط في منظمة الملاكمة الدولية، وتم تغريمه بالفعل 100 ألف جنيه إسترليني (133.210 دولارا) من قبل مجلس مراقبة الملاكمة في بريطانيا بعدما هشم بيضة في وجه منافسه بين في مؤتمر صحفي في فبراير/شباط الماضي.

إعلان

وتم إلغاء النزال بين نجلي بطلي العالم السابقين والمنافسين اللدودين كريس يوبانك الأب ونايجل بين في عام 2022 عندما ثبت وجود عقار كلوميفين المحظور والخاص بالخصوبة بكميات ضئيلة في عينة بين.

وبرأ مجلس الملاكمة العالمي بين من تهمة تعاطي المنشطات المتعمد في عام 2023، قائلا إن "الاستهلاك المرتفع للبيض" كان تفسيرا معقولا لسقوطه في اختبار للمنشطات.