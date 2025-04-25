بالفيديو.. حكم نهائي كأس إسبانيا بين الريال وبرشلونة ينهار بالبكاء

ندد ريكاردو دي بورغوس بينغويتسيا حكم نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم -الجمعة- باكيا بالضغوط التي يواجهها من تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم وعواقبها على عائلته.

ويواجه ريال غريمه برشلونة غدا السبت في نهائي الكأس في إشبيلية، وقد بثت قناة النادي الملكي التلفزيونية هذا الأسبوع فيديو يهاجم الحكم، وهو ما فعلته سابقا مع عدد من الحكام هذا الموسم.

كما نشر "لوس بلانكوس" رسالة مفتوحة في فبراير/شباط الماضي زعم فيها أن التحكيم الإسباني "مُزوّر" و"فاقد للمصداقية".

قال الحكم دي بورغوس بينغويتسيا (39 عاما) في مؤتمر صحفي عقده عشية المواجهة النارية المنتظرة "عندما يذهب طفلك إلى المدرسة ويجد أطفالا يقولون له إن والده "لص" ويعود إلى المنزل وهو يبكي، فهذا أمر مريع".

وأضاف بعدما خانته مشاعره "ما أفعله هو تثقيف ابني، ليقول إن والده صادق، بل صادق قبل كل شيء، وإنه قد يخطئ، كأي رياضي".

دي بورغوس حكم نهائي الكاس يبكي في المؤتمر الصحفي : " أنه من المؤلم حقاً أن يأتي أبني من المدرسة وهو يبكي بسبب أنهم قالوا له والدك لص ." pic.twitter.com/NKMG6xBYH4 — Insider Real (@RMCFarab) April 25, 2025

وتابع وهو يمسح دموعه "هذا أمر مريع.. لكن يوم مغادرتي (وظيفتي)، أريد أن يفخر نجلي بوالده، وبمهنته التحكيمية، فقد غرست فينا قيما كثيرة".

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ودعا دي بورغوس بينغويتسيا إلى التفكير بعمق في قضية إساءة معاملة الحكام.

وأردف "ليس من الصواب ما نمر به مع العديد من الزملاء، ليس فقط في كرة القدم الاحترافية، بل أيضا على مستوى القاعدة الشعبية" و"على الجميع أن يُفكروا في مستقبلهم، وما يريدونه من الرياضة وكرة القدم".

من ناحيته، أشار بابلو غونزاليس فويرتيس المسؤول عن حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" في النهائي، إلى أن الحكام قد يتخذون إجراءات إضافية خلال الأسابيع المقبلة بشأن ما تبثه قناة ريال مدريد التلفزيونية.

وقال "لا شك في أننا سنضطر إلى البدء في اتخاذ إجراءات أكثر جدية مما نتخذه حاليا".

وأضاف "لن نسمح باستمرار ما يحدث. ستسمعون منا قريبا. سنصنع التاريخ، لأننا لن نستمر في تحمل ما نتحمله".