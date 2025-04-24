سبب استبعاد الحكم غرادو من كلاسيكو نهائي كأس إسبانيا

أشارت تقارير صحفية إلى أن الحكم سيزار سوتو غرادو كان المرشح الأوفر حظا لتحكيم المباراة النهائية بين برشلونة وريال مدريد، في نهائي كأس إسبانيا لكن في آخر المطاف وقع الاختيار على ريكاردو دي بورغوس بنغويتشيا.

وكان من الممكن أن يكون نهائي كأس ملك إسبانيا بمثابة مباراة وداعية لغرادو، الذي سيبلغ 45 عاما في يونيو/حزيران المقبل.

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وكشفت صحيفة "كونفيدونسيال" عن أن توتر العلاقة بين غرادو ورئيس لجنة الحكام ميدينا كانتاليخو، إلى جانب أخطائه الجسيمة في مباراة ألافيس وريال مدريد جعلته خارج قائمة تحكيم نهائي الكأس.

ورغم إدارته 3 مباريات أوروبية هذا الموسم، في دوري المؤتمر والدوري الأوروبي، فإن غرادو دفع ثمن خلافه مع كانتاليخو مثلما حدث مع الحكم ماتيو لاهوز.

البطاقة الصفراء في وجه مبابي

خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد أشهر حكم المباراة سوتو غرادو البطاقة الصفراء في وجه كيليان مبابي بسبب تدخله العنيف على أنطونيو بلانكو. لكن تقنية الفيديو أجبرته على التراجع عن قراره، وتغيير البطاقة الصفراء الأولى إلى بطاقة حمراء وطرد اللاعب الفرنسي.

وقال مصدر من اللجنة الفنية للتحكيم عندما سُئل عن استبعاد سوتو غرادو: "لا يوجد شيء محدد، ولكن هكذا تسير الأمور عادة".

وتقول الصحيفة إن غرادو يعاني الآن مما عانى منه ماتيو لاهوز في وقته، عندما كان في خضم صراع مع كانتاليخو.