فيكتور حارس برشلونة السابق مدربا لناد إسباني

يستعد حارس مرمى برشلونة السابق فيكتور فالديز لتولي مسؤولية تدريب فريق ريال أفيلا (أحد فرق الدرجة الثانية في إسبانيا) خلال الفترة المتبقية من الموسم إضافة إلى عام 2026.

وذكرت صحيفة "ريليفو" أن فالديز اختفى عن وسائل التواصل الاجتماعي وقلل ظهوره الإعلامي بعد تجربته القصيرة مع نادي هورتا في عام 2020، حيث قضى 6 أشهر فقط في تدريب الفريق.

وتشمل تجاربه التدريبية السابقة قيادة فريق الشباب في موراتالاز وفريق شباب برشلونة، حيث استمر في منصبه من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضيين فقط.

وبعد أن أعلنت صحيفة "لا 8 أفيلا" عن وصوله سيصبح لاعب برشلونة السابق مدربا لفريق ريال أفيلا بعد إقالة ميغيل دي لا فوينتي من منصبه مديرا فنيا أمس الأربعاء.

❗️Official: Former Barça goalkeeper Víctor Valdés is the new coach for Real Ávila FC. pic.twitter.com/AIPk5JRdWr

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 24, 2025