فيكتور حارس برشلونة السابق مدربا لناد إسباني

يستعد حارس مرمى برشلونة السابق فيكتور فالديز لتولي مسؤولية تدريب فريق ريال أفيلا (أحد فرق الدرجة الثانية في إسبانيا) خلال الفترة المتبقية من الموسم إضافة إلى عام 2026.

وذكرت صحيفة "ريليفو" أن فالديز اختفى عن وسائل التواصل الاجتماعي وقلل ظهوره الإعلامي بعد تجربته القصيرة مع نادي هورتا في عام 2020، حيث قضى 6 أشهر فقط في تدريب الفريق.

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وتشمل تجاربه التدريبية السابقة قيادة فريق الشباب في موراتالاز وفريق شباب برشلونة، حيث استمر في منصبه من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضيين فقط.

وبعد أن أعلنت صحيفة "لا 8 أفيلا" عن وصوله سيصبح لاعب برشلونة السابق مدربا لفريق ريال أفيلا بعد إقالة ميغيل دي لا فوينتي من منصبه مديرا فنيا أمس الأربعاء.

❗️Official: Former Barça goalkeeper Víctor Valdés is the new coach for Real Ávila FC. pic.twitter.com/AIPk5JRdWr — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 24, 2025

ومن المقرر أن يقود حارس مرمى برشلونة ومانشستر يونايتد السابق أول جلسة تدريبية له بعد ظهر اليوم الخميس.

ويحتل فريق أفيلا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم بعد خسارة 3 مباريات متتالية أمام سالامانكا (0-1) على أرضه وريال بلد الوليد وبروميساس (2-1) ونومانسيا (2-0) خارج أرضه.

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وعلى الرغم من الأداء الضعيف فإن ريال أفيلا يحتل مكانا في التصفيات المؤهلة للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ورغم احتفاظ ريال أفيلا بموقعه ضمن المراكز المؤهلة للملحق فإن الفارق تقلص تماما، إذ يحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز السابع، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.

وستكون المباراة المقبلة لفريق فالديز الجديد على أرضه يوم الأحد 27 أبريل/نيسان الجاري ضد فريق كومبوستيلا (الساعة الـ12 ظهرا)، وسيختتم موسم الدوري بزيارة بونتيفيدرا في 4 مايو/أيار المقبل.