ميلان يسحق إنتر بثلاثية ويبلغ نهائي كأس إيطاليا

تلاعب ميلان بجاره وغريمه إنتر ميلان وهزمه بنتيجة 3-0 على ملعب سان سيرو، اليوم الأربعاء، ليتأهل لنهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بضربة رأس قوية في الدقيقة 36 مستفيدا من عرضية لزميله أليكس خيمينيز في الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 49 أضاف يوفيتش الهدف الثاني له ولفريقه بعد ركلة ركنية نفذها الفرنسي ثيو هيرنانديز.

وأكمل لاعب الوسط الهولندي تياني ريندرز ثلاثية ميلان في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من رافاييل لياو.

شاهد أهداف ثلاثية الميلان التاريخية في مرمى الإنتر والصعود لنهائي كأس إيطاليا ⚽️📹#إنتر_ميلان#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/CQbcNPDJya — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 23, 2025

وصعد ميلان للمباراة النهائية متفوقا بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، بعدما تعادل الفريقان في ذهاب قبل النهائي بنتيجة 1-1 في الثاني من أبريل/نيسان.

وواصل إنتر ميلان الترنح في الفترة الأخيرة بعد خسارته أمام بولونيا بهدف في الدوري الأحد الماضي، وقبلها تعادل بصعوبة بالغة على ملعبه أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 ليتأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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ويلتقي ميلان في المباراة النهائية المتأهل من مباراة بولونيا وإمبولي، غدا الخميس.