الهلال السعودي يغري برشلونة بعرض خرافي لضم رافينيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اجتماعات عقدت بين مسؤولين من نادي الهلال السعودي ونظرائهم في برشلونة من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي السعودي يستهدف ضم نجم برشلونة قبل بطولة كأس العالم للأندية، والمقررة في يونيو/حزيران المقبل.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 سبب استبعاد الحكم غرادو من كلاسيكو نهائي كأس إسبانيا list 2 of 2 سلاح الأهداف الرأسية يدعم قوة برشلونة الضاربة end of list

وأضافت أن الهلال قدّم لصاحب الـ28 عاما عقدا يمتد لـ4 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار، وسيحصل على 50 مليون دولار سنويا.

ووفقا للصحيفة، تقدم نادي الهلال بعرض أيضا لبرشلونة بقيمة 114 مليون دولار من أجل التخلي عن الدولي البرازيلي.

ويتألق المهاجم بشكل لافت مع النادي الكتالوني هذا الموسم، إذ سجل 15 هدفا في 28 مباراة شارك فيها أساسيا في الدوري الإسباني، مما ساعد برشلونة على تصدر جدول الترتيب.

وعلى الرغم من أدائه المحلي المتميز فإن أفضل عروض رافينيا هذا الموسم جاءت في دوري أبطال أوروبا عندما هز شباك الخصوم 12 مرة في 12 مباراة في طريقه إلى نصف النهائي، كما يعد رافينيا من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويبدو أن الهلال لا يزال متفائلا بشأن إقناع البرازيلي بالانضمام إلى النادي على الرغم مما حدث في الصيف الماضي.

إعلان

وفي حديثه مع صحيفة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية في وقت سابق من العام كشف رافينيا أنه فكر في قبول العرض السعودي، لكن وصول هانسي فليك والاستعانة بطبيب نفسي أقنعاه بالبقاء.

وقال رافينيا "بعد كوبا أميركا كان وضعي معقدا، كانت هناك شائعات يوميا بشأن رحيلي، بدأت أفكر في الأمر بنفسي لأنني لم أكن على ما يرام".

وأضاف "تحدثت مع زوجتي وقلت لها: إذا كان فليك منصفا فسيرى إمكانياتي، وأعتقد أن الأمر نجح".

وتابع "إذا لم يكن عقلك سليما فلن يستجيب جسدك، لقد ساعدني العمل مع طبيب نفسي كثيرا".

ورغم الإغراءات المالية الضخمة فإن المصدر ذاته أكد أن برشلونة لا يفكر في التخلي عن خدمات نجمه في الوقت الراهن، كما أن اللاعب نفسه لا يبدي أي رغبة في الرحيل.

ولم يُبد رافينيا أي اهتمام بالرحيل عن البلوغرانا، وإذا واصل النادي مسيرته نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا فسيكون ذلك مستبعدا تماما.