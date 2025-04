يويفا يدرس اعتماد 3 تغييرات في مسابقة دوري أبطال أوروبا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدخال 3 تغييرات جوهرية في نظام بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل 2025-2026.

ويجمع "يويفا" حاليا آراء الأندية بشأن النظام الجديد الذي بدأ في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة، التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، إذ شارك فيها 36 ناديا بدلا من 32 واعتمدت نظام الدوري، بدلا من مرحلة المجموعات في الدور الأول.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من وراء هذه الخطوة إلى معرفة آراء الأندية بخصوص النظام الجديد، وفي الوقت نفسه مناقشة تغييرات محتملة الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن التعديلات المقترحة على نظام البطولة تشمل 3 نقاط رئيسية، وستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد الأوروبي المقرر في مدينة ميونخ الألمانية يوم 30 مايو/أيار المقبل.

يدرس "يويفا" في حالة التعادل إلغاء الوقت الإضافي البالغ 30 دقيقة موزعة على شوطين، والذهاب إلى ركلات الترجيح مباشرة، بهدف تقليل الضغوط البدنية على اللاعبين.

