يويفا يدرس اعتماد 3 تغييرات في مسابقة دوري أبطال أوروبا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدخال 3 تغييرات جوهرية في نظام بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل 2025-2026.

ويجمع "يويفا" حاليا آراء الأندية بشأن النظام الجديد الذي بدأ في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة، التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، إذ شارك فيها 36 ناديا بدلا من 32 واعتمدت نظام الدوري، بدلا من مرحلة المجموعات في الدور الأول.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من وراء هذه الخطوة إلى معرفة آراء الأندية بخصوص النظام الجديد، وفي الوقت نفسه مناقشة تغييرات محتملة الموسم المقبل.

🚨 𝗟’𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗥𝗘́𝗙𝗟𝗘́𝗖𝗛𝗜𝗧 𝗔̀ 𝗧𝗥𝗢𝗜𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🤔 : ▫️ 𝗟𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗮̀ 𝗲́𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲 (sauf pour la finale).… pic.twitter.com/G4r6Wa59Lq — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2025

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن التعديلات المقترحة على نظام البطولة تشمل 3 نقاط رئيسية، وستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد الأوروبي المقرر في مدينة ميونخ الألمانية يوم 30 مايو/أيار المقبل.

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وتاليا التعديلات الثلاثة المقترحة:

ركلات الترجيح بدلا من الوقت الإضافي:

يدرس "يويفا" في حالة التعادل إلغاء الوقت الإضافي البالغ 30 دقيقة موزعة على شوطين، والذهاب إلى ركلات الترجيح مباشرة، بهدف تقليل الضغوط البدنية على اللاعبين.

➡️ Home advantage for higher-ranked teams

➡️ Country protection changes

➡️ Ditching extra-time A number of Champions League changes are being considered, with Arsenal's stance this season said to be a factorhttps://t.co/wyzkgs1W3b pic.twitter.com/m4QeGghOrC — Mirror Football (@MirrorFootball) April 23, 2025

مباراة الإياب في الأدوار الإقصائية:

يخطط "يويفا" إلى مكافأة الفرق التي أنهت مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى وتأهلت مباشرة إلى دور الـ16 بمنحها أفضلية خوض مباراة الإياب على أرضها في الدورين ربع ونصف النهائي.

يُذكر أن هذا الامتياز أُتيح في النسخة الحالية في الدور الثمن النهائي فقط، بدليل خوض برشلونة (ثاني ترتيب مرحلة الدوري) وأرسنال (ثالث مرحلة الدوري) مباريات الإياب في ربع ونصف النهائي خارج أرضيهما.

هذه الخطوة بالتحديد جاءت بعد انتقادات وجهها نادي أرسنال (ثالث ترتيب مرحلة الدوري) بعد أن اضطر إلى خوض مباراة الإياب من ربع النهائي ضد ريال مدريد (الذي أُجبر على خوض ملحق الصعود) في إسبانيا.

وسيتكرر الأمر ذاته مع أرسنال في نصف النهائي، حيث سيلعب إياب المربع الذهبي ضد باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، رغم أن الأخير أنهى مرحلة الدوري في المركز الـ15.

وحدث الأمر نفسه مع برشلونة (الثاني في مرحلة الدوري) الذي لعب إياب دور الـ8 ضد بوروسيا دورتموند على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وسيخوض مباراة العودة في نصف النهائي ضد إنتر ميلان على ملعب سان سيرو.

تجنّب مواجهة الأندية من البلد نفسه حتى ربع النهائي:

سمح النظام الجديد بمواجهة فريقين من البلد نفسه في مرحلة خروج المغلوب (باريس سان جيرمان – بريست) وكذلك في دور الـ16 (بايرن ميونخ – باير ليفركوزن، ريال مدريد – أتلتيكو مدريد).

وحسب صحيفة بيلد، فإن هذه المواجهات المبكرة لم تحظ باهتمام جماهيري كبير أو جذب تلفزيوني، وعليه فإن يويفا يفكّر في العودة إلى النظام القديم باستبعاد مواجهة الأندية من البلد نفسه في مرحلة الدوري ومرحلة خروج المغلوب والدور ثمن النهائي، ثم يصبح ذلك ممكنا بدءا من دور الـ8.