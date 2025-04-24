قرعة متوازنة في دور الـ16 لكأس أمير قطر لكرة القدم

أجّلت قرعة كأس أمير قطر بكرة القدم في نسختها الـ53 -التي سحبت اليوم الخميس- الصدام بين السد حامل اللقب وغريمه الدحيل.

وحدد الاتحاد القطري يوم 4 مايو/أيار المقبل موعدا لانطلاق الدور ثمن النهائي، على أن تقام المباراة النهائية في الـ24 منه على ملعب خليفة الدولي.

وشارك في القرعة 16 فريقا هي فرق الدرجة الأولى الـ12، إلى جانب 4 من الدرجة الثانية تأهلت بعد الدور التمهيدي.

ووضعت القرعة في مسارها الأول فريق السد حامل اللقب والأكثر تتويجا بالكأس (19 مرة) في مواجهة مع الخريطيات في دور الـ16، لكنه على الأغلب سيواجه في ربع النهائي فريق الغرافة المرشح لتجاوز الخور الهابط للدرجة الثانية.

ووجد العربي المترنح بالمركز التاسع مع نهاية الدوري نفسه في مواجهة مع الشمال الذي قدّم مستويات قوية وساهم في تتويج السد بعدما عطل الدحيل، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز بين أم صلال والوكرة.

ويلتقي الفائزان في هذا المسار في الدور نصف النهائي من أجل مقعد في المباراة النهائية.

وقال البرتغالي بيدرو مارتينيس مدرب الغرافة "لا شك أن الدرب وعر، فثمة مواجهة مع الخور الغريق الذي لا يخشى البلل، ثم أخرى محتملة مع السد الفريق القوي والمتوج بطلا للدوري".

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وأضاف "خرجنا للتو من كأس قطر بضربات الحظ، قدّمنا مستوى طيبا، لكننا لم نوفق، ولم يعد أمامنا سوى كأس الأمير، ونريد أن ننافس فيها وبقوة".

وتابع "قلت من قبل إنه آن الأوان للغرافة أن يحصد لقبا، لقد كنا منافسين على الدوري حتى الأمتار الأخيرة، كما في الموسم الماضي نريد أن نتوج بلقب يشكل دفعا معنويا كبيرا لنا".

وفي مسار ثان، سيكون الدحيل قادرا على تجاوز السيلية الصاعد للأضواء بعدما توج بطلا للدرجة الثانية، لكن سيكون على موعد مع صدام صعب محتمل مع الريان المرشح لتجاوز لوسيل من الدرجة الثانية.

وفي المسار ذاته، يلتقي الأهلي صاحب أول لقب للبطولة عام 1973 مع قطر، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من الشحانية ومسيمير من الدرجة الثانية، ويقدم هذا المسار فريقا واحدا في النهائي.

قرعة أغلى الكؤوس أصبحت جاهزة🔥

من النادي الأوفر حظا للفوز باللقب الغالي؟🏆#كأس_الأمير pic.twitter.com/NvjVgxGce3 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) April 24, 2025

غالتييه لعدم التهاون

وقال الفرنسي كريستوف غالتييه "يجب ألا نتهاون في لقاء فريق استطاع أن يحجز مقعدا في دوري الدرجة الأولى، وعلينا أن نفكر في تجاوزه أولا قبل التفكير في ما يلي ذلك".

وأضاف "لا شك أن كأس الأمير هي هدف لنا، خصوصا أننا نريد أن نتأهل مباشرة إلى دوري ابطال آسيا للنخبة، فوصافة الدوري تجبرنا على خوض الملحق".

وتابع "الأهم من هذا أننا نريد تعويض إخفاق وخيبة أمل ضياع الدوري، هل ما زال الأمر يؤرقني؟ الحقيقة نعم، لكن الجميع تعاهد على الظفر بالبطولتين المتبقيتين (كأس قطر وكأس الأمير)".

ويحمل السد لقب كأس الأمير في نسختها الماضية رافعا رصيده إلى 19 لقبا قياسيا.

ويتقدم "الزعيم" بفارق كبير عن العربي الذي فاز بالكأس في 9 مناسبات، ثم الغرافة بـ7 والريان بـ6، ونال الأهلي والدحيل اللقب 4 مرات، وقطر في مناسبتين، في حين حقق أم صلال اللقب مرة واحدة.