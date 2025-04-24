موعد مباراة النصر السعودي ويوكوهاما الياباني في ربع نهائي أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة النصر السعودي ضد يوكوهاما الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 لكرة القدم وقنوات البث الناقلة للمباراة.

تقام المباراة بعد غد السبت 26 أبريل/نيسان الجاري على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، ويديرها الحكم الإماراتي عادل النقبي.

وتبدأ المباراة الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ويوكوهاما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا:

SSC HD (تعليق حماد العنزي)

beIN Sports AFC HD

قناة أبو ظبي الرياضية

القناة الرابعة العراقية

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

وفي منافسات مرحلة الدوري بمجموعة منطقة الغرب حقق النصر 5 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة فقط كانت ضد السد القطري ليحتل المركز الثالث خلف منافسيْه في الدوري السعودي وهما الهلال والأهلي.

ويحمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عاتقه آمال النصر للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبلغ فريق يوكوهاما ربع النهائي بعد تصدّره مجموعة منطقة الشرق برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وهزيمة وحيدة، ثم تخطى فريق شنغهاي بورت الصيني في دور الـ16 بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

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ويتأهل الفائز من هذه المواجهة ليواجه في الدور قبل النهائي الأربعاء المقبل الفائز من مباراة كاواساكي فرونتال الياباني والسد القطري.

ووصلت البطولة إلى مرحلة الحسم مع بلوغ دور الثمانية، في ظل تنافس 8 فرق على اللقب الأغلى بالقارة.

وأقيمت منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد هذا الموسم، إذ أقيمت مرحلة المجموعات بنظام الدوري الذي انقسم إلى مجموعتين (الغرب والشرق).

وأقيم دور الـ16 بالشكل المعتاد، إذ خاضت الفرق المتأهلة مواجهات ذهاب وإياب لتنتهي بتأهل 8 فرق إلى دور الثمانية.

وتقام المراحل المتقدمة من البطولة بنظام مركزي لأول مرة في جدة، على أن تقام مباريات دور الثمانية بدءا من يوم 25 أبريل/نيسان الجاري، والدور قبل النهائي يومي الـ29 والـ30 من الشهر نفسه، والمباراة النهائية في 4 مايو/أيار المقبل.