موعد مباراة الأهلي السعودي وبوريرام يونايتد في ربع نهائي أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الأهلي السعودي ضد بوريرام يونايتد التايلندي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 لكرة القدم، وقنوات البث الناقلة للمباراة.

تقام المباراة السبت المقبل 26 أبريل/نيسان على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) سابقا، ويديرها الحكم العماني أحمد الكاف.

وتبدأ المباراة الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبوريرام يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا:

SSC HD (تعليق عبد الله الحربي)

beIN Sports AFC HD

ESPN 1 Nederland HD

أبو ظبي الرياضية

القناة الرابعة العراقية

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الأداء القوي الذي ظهر به في الأدوار السابقة وتحقيق التأهل. في المقابل، يأمل بوريرام في تحقيق مفاجآت على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد انتصاره على الريان القطري بنتيجة إجمالية 5-1 (3-1 ذهابا و2-0 إيابا).

ومن جهته بلغ بوريرام الدور ذاته بعد الفوز على جوهور الماليزي في ثمن النهائي بهدف دون رد في مجموع اللقاءين.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة ليواجه في الدور قبل النهائي -الثلاثاء المقبل- الفائز من مباراة الهلال السعودي وغوانغجو الكوري الجنوبي.

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ووصلت البطولة لمرحلة الحسم مع بلوغ دور الثمانية، في ظل تنافس 8 فرق على اللقب الأغلى في القارة.

وأقيمت منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد هذا الموسم، إذ أقيمت مرحلة المجموعات بنظام الدوري الذي انقسم إلى مجموعتين (الغرب والشرق).

وأقيم دور الـ16 بالشكل المعتاد، إذ خاضت الفرق المتأهلة مواجهات ذهاب وإياب لتنتهي بتأهل 8 فرق إلى دور الثمانية.

وتقام المراحل المتقدمة من البطولة بنظام مركزي لأول مرة في جدة، على أن تقام مباريات دور الثمانية بدءا من يوم 25 أبريل/نيسان، والدور قبل النهائي يومي 29 و30 أبريل/نيسان والمباراة النهائية في الرابع من مايو/أيار.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد بوريرام: