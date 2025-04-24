كامافينغا يغيب عن نهائي كأس إسبانيا ومونديال الأندية

سيغيب إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، وما تبقى من مباريات هذا الموسم بسبب إصابة عضلية.

وأعلن الريال -اليوم الخميس- أن كامافينغا يعاني من تمزق كامل في وتر العضلة المبعدة بفخذه الأيسر.

وتعرض اللاعب البالغ 22 عاما للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريقه بهدف نظيف على خيتافي في الدوري الإسباني أمس الأربعاء.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في نهائي الكأس يوم السبت في إشبيلية.

ولن يغيب الدولي الفرنسي عن نهائي الكأس فحسب، بل إن الموسم انتهى بالفعل بالنسبة له. ولن يخضع اللاعب لعملية جراحية، لكن فترة التعافي المتوقعة له هي 3 أشهر، لذا لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية أيضا حسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وتعد هذه الإصابة الرابعة لكامافينغا هذا الموسم، إذ سبق أن تعرض لإصابات في الركبة والعضلات الخلفية.

وغاب عن فوز ريال مدريد 2-0 على أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس/آب بسبب إصابة في الركبة، كما غاب عن الملاعب بسبب مشكلة في أوتار الركبة في وقت سابق من هذا العام.

وسجل اللاعب هدفين في 35 مباراة خاضها مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم.

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كما تعرض المدافع ديفيد ألابا لإصابة عضلية بالأمس، لكن النادي لم يصدر على الفور أي بيان طبي يوضح طبيعة أو شدة الإصابة.

ومع ذلك، أشار ريال مدريد إلى أن ألابا تدرب بمفرده داخل الصالات المغلقة اليوم الخميس.

وقال كارلو أنشيلوتي عقب مباراة أمس إنه سيكون من الصعب رؤية الثنائي في المباراة النهائية للكأس.

وكان ريال مدريد خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي، لكنه يستعد لمواجهة برشلونة السبت في نهائي مسابقة الكأس المحلية، ولا يزال في سباق الدوري حيث يبتعد بـ4 نقاط عن غريمه الكتالوني.

كما سيشارك الفريق الملكي في كأس العالم للأندية من 14 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز في الولايات المتحدة.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الهلال السعودي في 18 يونيو/حزيران، كما يواجه باتشوكا المكسيكي ونادي آر بي سالزبورغ النمساوي في مرحلة المجموعات.