سلاح الأهداف الرأسية يدعم قوة برشلونة الضاربة

يُقدّم فريق برشلونة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك أداء متنوعا على الصعيد الهجومي، وأرقامه التهديفية خير دليل على ذلك.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن من بين أكثر من 150 هدفا سجلها برشلونة منذ بداية الموسم الحالي جاء منها 20 هدفا بالضربات الرأسية.

📊 Barcelone a marqué 20 buts de la tête cette saison, le plus grand nombre de buts de l'histoire du club en une seule saison. . @mundodeportivo pic.twitter.com/rVnsDMSX19 — Blaugranation (@blaugranation_) April 24, 2025

كان آخرها الهدف الذي سجّله البرازيلي رافينيا في شباك سيلتا فيغو بالجولة الـ32 من الدوري الإسباني، والذي عدّل من خلاله البلوغرانا النتيجة (3-3) في مباراة صعبة انتهت بفوز البارسا في الوقت بدل الضائع.

ورغم أن برشلونة تميّز تاريخيا بأسلوب لعبه المعروف باختراق منطقة الجزاء عن طريق تمريرات أرضية سلسة فإن الفريق الحالي بقيادة فليك يسجل أهدافا بالرأس كلما قضت الحاجة بذلك "دون تردد أو انشغال بالنقاشات العقيمة حول الحمض النووي الكروي الذي أضر بالفريق في السنوات الماضية" وفق الصحيفة.

إعلان

ولا يعتمد برشلونة على الكرات الثابتة مثل الركلات الحرة الجانبية أو الركنيات فقط، بل أصبحت الكرات العرضية جزءا من أسلوبه بفضل وجود عدة لاعبين مميزين في إرسال الكرات إلى داخل منطقة الجزاء بكل دقة.

وأرسل رافينيا 7 تمريرات عرضية بيدري (3) ولامين جمال (واحدة) جميعها من اللعب المفتوح انتهت بأهداف رأسية لصالح الفريق الكتالوني، فيما جاءت الأهداف العشرة الأولى عبر استثمار الكرات الثابتة.

ويُعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أكثر اللاعبين في برشلونة تسجيلا للأهداف بالرأس هذا الموسم برصيد 6 أهداف من بينها واحد في مرمى ريال مدريد بكلاسيكو الدوري الإسباني أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيفتقد برشلونة خدمات ليفاندوفسكي (هداف الفريق هذا الموسم برصيد 40 هدفا) في المباريات القادمة بداعي الإصابة، مما سيحرم فليك من "أحد أهم أسلحته الهجومية".

ولعب مدافعو برشلونة دورا هاما في الأهداف الرأسية التي سجلها الفريق الكتالوني هذا الموسم، حيث سجّل إريك غارسيا وإينيغو مارتينيز 6 أهداف (3 لكل منهما) فيما هز رونالد أراوخو شباك المنافسين مرتين رغم مشاركاته المحدودة.

Retour sur la passe d de Pedri pour Eric Garcia face à Benfica 🎯#UCL | #BenficaBarça pic.twitter.com/8yyeyo3iDR — Pedri 🇫🇷 (@PedriFR__) March 4, 2025

حتى المدافع الشاب باو كوبارسي سجل هدفه الأول والوحيد هذا الموسم من ضربة رأسية وذلك في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي انتهت بتعادل مجنون 4-4.

وعلّقت الصحيفة على هذه الميزة الهجومية بالقول "تؤكد الأرقام أن فريق فليك الحالي يُحسن استغلال الكرات الهوائية والتسجيل بالرأس بشكل لم نشهده في برشلونة منذ سنوات طويلة".