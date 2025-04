جورج بيست.. رحلة أسطورة كروية من النجومية إلى الإدمان

"عندما لعبت لفريق أزتيك الأميركي، كنت أملك منزلا قريبا من البحر، ولكن للوصول إلى الشاطئ كان عليّ المرور بحانة، لم أرَ البحر قط"، لم تكن تلك المقولة الشهيرة لأسطورة مانشستر يونايتد، جورج بيست، كلمات عابرة، بقدر ما كانت تختزل تقريبا الحياة الكرويّة والشخصية لنجم أيرلندا الشمالية.

ويعدّ جورج بيست، أيقونة كرة القدم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، واحدا من أفضل اللاعبين في العالم على مرّ العصور، وملهما للشباب في ذلك العصر على الرغم من أن حياته الخاصة شهدت منعطفات صاخبة، وكانت مزيجا بين الإبداع وإدمان الكحول وارتياد الحانات والملاهي.

لم تكن قصة إبداع جورج بيست وموهبته المبكرة، بمعزل عن حياة البذخ والمجون خارج الملاعب، إذ كان النجم الأيرلندي معشوقا لجماهير الكرة في أوروبا وأحد أعظم لاعبي جيله.

وُلد جورج بيست في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، في 22 مايو/أيار 1946، وهو أكبر 4 أخوة وله شقيق واحد، كانت والدته لاعبة هوكي على العشب، لكنها اعتزلت الرياضة عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، فيما كان والده لاعب كرة قدم هاويا.

ظهرت موهبة بيست بشكل مبكر، منذ سن الـ13 عندما كان يلعب لنادي كريغاج بويز في بلفاست، الفريق الذي حمل ألوانه بين عامي 1958 و1963، وعاينه كشاف مانشستر يوناتيد بوب بيشوب، مع لاعب آخر هو إريك ماكموردي، وحينها أرسل برقية إلى المدير الفني للمان يونايتد مات بوسبي قائلا "لقد وجدت لك موهبتين، الأول جيد والثاني جوهرة حقيقية".

وفي 1961، وبعمر 15 سنة، انضم بيست إلى شباب مانشستر يونايتد، وفي أول مباراة خاضها مع الفريق الأول، علق مدربه بوسبي بحماس "لدينا فتى أيرلندي هنا يُدعى بيست، وإذا لم تر في حياتك شيئا عبقريا تعال إلى هنا".

واستمرت قصة الصعود المذهل لجورج بيست عندما حقق أعظم إنجازات مسيرته الكروية في 1968، بتتويجه بدوري أبطال أوروبا، وسجل أحد أهداف فريقه في النهائي أمام بنفيكا، ليصبح فريق الشياطين الحمر أول ناد إنجليزي يفوز بتلك البطولة على الإطلاق.

واستطاع جورج بيست أن يأسر قلوب عشاق كرة القدم في أوروبا بسرعة، فقد كان لاعب الجناح الأيسر هدافا حاسما ومراوغا بارعا، ولا تزال الأهداف الستة التي أحرزها في مباراة اليونايتد ونورثامبتون بكأس إنجلترا (8ـ2) مدونة بموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر عدد من الأهداف للاعب في مباراة رسمية واحدة.

امتدت مسيرة بيست الاحترافية لنحو عقدين من الزمن، لكنها كانت رحلة صاخبة ومضطربة، تخللتها الكثير من المنعطفات والمشاكل، لدرجة أن كثيرين يعتبرون أن مشوار بيست كلاعب انتهى بنهاية تجربته مع مانشستر يونايتد في موسم 1973ـ1974.

وخلال السنوات الـ11 التي قضاها بألوان مانشستر يونايتد، بين عامي 1963 و1974، خاض النجم الأيرلندي 474 مباراة سجل خلالها 180 هدفا، بينما بات تأثيره واضحا في صناعة أمجاد النادي الكروية، وذلك بتتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي في 1965 ثم 1967 ودوري أبطال أوروبا في 1968.

