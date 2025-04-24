جورج بيست.. رحلة أسطورة كروية من النجومية إلى الإدمان

"عندما لعبت لفريق أزتيك الأميركي، كنت أملك منزلا قريبا من البحر، ولكن للوصول إلى الشاطئ كان عليّ المرور بحانة، لم أرَ البحر قط"، لم تكن تلك المقولة الشهيرة لأسطورة مانشستر يونايتد، جورج بيست، كلمات عابرة، بقدر ما كانت تختزل تقريبا الحياة الكرويّة والشخصية لنجم أيرلندا الشمالية.

ويعدّ جورج بيست، أيقونة كرة القدم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، واحدا من أفضل اللاعبين في العالم على مرّ العصور، وملهما للشباب في ذلك العصر على الرغم من أن حياته الخاصة شهدت منعطفات صاخبة، وكانت مزيجا بين الإبداع وإدمان الكحول وارتياد الحانات والملاهي.

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لم تكن قصة إبداع جورج بيست وموهبته المبكرة، بمعزل عن حياة البذخ والمجون خارج الملاعب، إذ كان النجم الأيرلندي معشوقا لجماهير الكرة في أوروبا وأحد أعظم لاعبي جيله.

موهبة مبكرة وأرقام مذهلة

وُلد جورج بيست في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، في 22 مايو/أيار 1946، وهو أكبر 4 أخوة وله شقيق واحد، كانت والدته لاعبة هوكي على العشب، لكنها اعتزلت الرياضة عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، فيما كان والده لاعب كرة قدم هاويا.

ظهرت موهبة بيست بشكل مبكر، منذ سن الـ13 عندما كان يلعب لنادي كريغاج بويز في بلفاست، الفريق الذي حمل ألوانه بين عامي 1958 و1963، وعاينه كشاف مانشستر يوناتيد بوب بيشوب، مع لاعب آخر هو إريك ماكموردي، وحينها أرسل برقية إلى المدير الفني للمان يونايتد مات بوسبي قائلا "لقد وجدت لك موهبتين، الأول جيد والثاني جوهرة حقيقية".

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وفي 1961، وبعمر 15 سنة، انضم بيست إلى شباب مانشستر يونايتد، وفي أول مباراة خاضها مع الفريق الأول، علق مدربه بوسبي بحماس "لدينا فتى أيرلندي هنا يُدعى بيست، وإذا لم تر في حياتك شيئا عبقريا تعال إلى هنا".

واستمرت قصة الصعود المذهل لجورج بيست عندما حقق أعظم إنجازات مسيرته الكروية في 1968، بتتويجه بدوري أبطال أوروبا، وسجل أحد أهداف فريقه في النهائي أمام بنفيكا، ليصبح فريق الشياطين الحمر أول ناد إنجليزي يفوز بتلك البطولة على الإطلاق.

واستطاع جورج بيست أن يأسر قلوب عشاق كرة القدم في أوروبا بسرعة، فقد كان لاعب الجناح الأيسر هدافا حاسما ومراوغا بارعا، ولا تزال الأهداف الستة التي أحرزها في مباراة اليونايتد ونورثامبتون بكأس إنجلترا (8ـ2) مدونة بموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر عدد من الأهداف للاعب في مباراة رسمية واحدة.

امتدت مسيرة بيست الاحترافية لنحو عقدين من الزمن، لكنها كانت رحلة صاخبة ومضطربة، تخللتها الكثير من المنعطفات والمشاكل، لدرجة أن كثيرين يعتبرون أن مشوار بيست كلاعب انتهى بنهاية تجربته مع مانشستر يونايتد في موسم 1973ـ1974.

وخلال السنوات الـ11 التي قضاها بألوان مانشستر يونايتد، بين عامي 1963 و1974، خاض النجم الأيرلندي 474 مباراة سجل خلالها 180 هدفا، بينما بات تأثيره واضحا في صناعة أمجاد النادي الكروية، وذلك بتتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي في 1965 ثم 1967 ودوري أبطال أوروبا في 1968.

Remembering #MUFC legend George Best, who would have turned 74 today ❤️ pic.twitter.com/uwLNnyUcZD — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2020

وأحرز بيست جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا 1968، كما اختير أفضل لاعب في إنجلترا في العام ذاته، وأفضل لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد في القرن الـ20.

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نال بيست شهرة واسعة في الشياطين الحمر، لكنه رحل عن النادي عام 1974، بعد أن تورّط في قضايا إدمان الكحول وارتياد الحانات وتكرُّر حادثة قيادته سيارته وهو ثمِل، بجانب تراجع مستواه لتنتهي تجربة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي رغم معارضة جماهير اليونايتد التي كانت ترى فيه لاعبا يضاهي الأسطورة البرازيلية بيله.

حياة صاخبة ثم اعتزال

بعد رحيله عن مانشستر، انضم بيست، الذي حمل قميص أيرلندا الشمالية في 37 مباراة وأحرز 9 أهداف، إلى أندية أيرلندية وإنجليزية أخرى من بينها فولهام (1976) وستوكبورت كاونتي (1975) وبورنموث (1983).

كما لعب في الدوري الأميركي وتحديدا مع فريق لوس أنجلوس أزتيك (1977ـ 1978) وفورت سترايكرز (1978 ـ1979) وسان جوزيه (1980 ـ 1982) بجانب تجارب أخرى متقطعة وخاطفة كان آخرها فريق نيونياتون بوراو عام 1983 ليودع الملاعب نهائيا بعد مشوار صاخب ومذهل.

كانت مسيرة أسطورة مانشستر يونايتد الكروية تسير بشكل متقاطع مع حياة المجون وإدمان الكحول، لدرجة أن سنواته الأخيرة في الملاعب كانت تنبئ في كل مرة باعتزاله الكرة.

ألحق نمط حياة جورج بيست الكثير من الضرر بمسيرته الكروية لكن ذلك لم يمنعه من أن يكون ملهما للكثير من اللاعبين الشبان، بل تحول إلى أيقونة للشركات التجارية، وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي أصبح أول لاعب يتعاقد مع شركة أميركية ليصبح "موديل" لإعلاناتها.

تزوج بيست مرتين، من عارضة الأزياء الأميركية أنجي ماكدونالد ثم أليكس بيست التي انفصل عنها قبل عام من وفاته، لكنه عرف بعلاقته مع ملكة جمال العالم 1973، مارغوري والاس.

معاناة صحية ووفاة مبكرة

لم يقلع جورج بيست عن تعاطي الخمر بعد اعتزاله الكرة، ورغم المتاعب الصحية الكبيرة التي طرأت على حياته نتيجة الإدمان، فإنه واصل نفس نمط الحياة الصاخب ما تسبب في إصابته بتلف الكبد، وأجرى في 2004 عملية لزراعة الكبد، ومن المفارقات أن النجم الأيرلندي احتفل بنجاح العملية بأكواب من الكحول.

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وتكرر دخول بيست إلى المستشفى بسبب معاودة أعراض الإنفلونزا، وإصابته بنزيف داخلي، حتى وفاته في مستشفى كرومويل غرب لندن يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 عن عمر 59 عاما.

وأقيمت مراسم جنازة رسمية لجورج بيست وذلك في 3 ديسمبر/كانون الأول 2005، وحضرها نحو 100 ألف شخص من بينهم كثير من زملائه السابقين في منتخب أيرلندا الشمالية، كما تم نقل مراسم تشييع جثمانه مباشرة عبر محطات تلفزيونية قبل دفنه في مقبرة عائلية في بلفاست.

وبعد سنوات قليلة، تم تخليد ذكرى أسطورة كرة القدم بتحويل اسم مطار بلفاست الدولي إلى مطار "جورج بيست الدولي"، كما أطلقت شركة طيران كبرى اسمه على إحدى طائراتها، بجانب تشييد تمثال له وسط العاصمة بلفاست.