تكنولوجيا جديدة بنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة

سيكون بمقدور الفرق الثمانية المشاركة في نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في جدة الاستفادة من مبادرتين جديدتين في مجال التكنولوجيا الكروية، وذلك خلال سعيها للفوز باللقب القارّي المرموق.

للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيتم توفير أجهزة لوحية لإعادة اللقطات على مقاعد البدلاء لجميع الفرق في المباريات السبع بدور الثمانية والمربع الذهبي والنهائي.

وتم استخدام هذه الأجهزة لأول مرة خلال كأس آسيا قطر 2023، ثم في كأس آسيا تحت 23 عاما بقطر عام 2024، بالإضافة إلى المباراة النهائية لكل من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024.

وتعد هذه الخطوة دليلا على التزام الاتحاد الآسيوي بإدماج أحدث التطورات التكنولوجية لخدمة أنديته، وتستخدم هذه الأجهزة في غرضين رئيسيين: التحليل التكتيكي، حيث تتيح للأجهزة الفنية مشاهدة لقطات معادة لأي واقعة داخل الملعب من جميع زوايا البث. وكذلك في تحديد الإصابات، حيث تمكن الفرق الطبية من تقييم الإصابات بدقة أكبر واتخاذ قرارات أسرع وأدق.

أجهزة الاتصالات الاحتياطية

كما ستشهد نهائيات جدة 2025 الظهور الأول لتكنولوجيا أجهزة الاتصالات الاحتياطية، والتي تعمل كنظام بديل في حال حدوث انقطاع في الاتصال بين حكم الفيديو المساعد (فار) والحكم الرئيسي على أرض الملعب.

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وتم تزويد الحكام بساعات قادرة على إرسال واستقبال رسائل فورية، لضمان بقاء نظام الفيديو المساعد فعالا في كل الأوقات، وتشمل الرسائل الممكن إرسالها عبر هذه الساعات: تأخير، مراجعة ميدانية، انقطاع الاتصال، والتحقق مكتمل.

ويعتمد في هذه المبادرة على البنية التحتية التقنية الموجودة حاليا في ملعبي البطولة، وهما ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وقد أثبتت هذه التكنولوجيا نجاحها في عدة بطولات كبرى، بما في ذلك كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عبر موقعه الرسمي في وقت سابق هذا الشهر عن تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي لأول مرة في تاريخ مسابقات الأندية الآسيوية، وذلك لدعم منظومة حكم الفيديو المساعد في المباريات السبع كافة، بهدف تسريع قرارات التسلل وتحقيق دقة أعلى.