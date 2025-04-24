أنشيلوتي يوبخ أندريك بسبب "التهريج" ضد خيتافي

عبّر المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن استيائه من أداء المهاجم البرازيلي أندريك في الفوز الصعب على خيتافي -أمس الأربعاء- ضمن المرحلة رقم 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، معتبرا أن "لا مكان للمسرح في كرة القدم".

وخاض أندريك المباراة أساسيا للمرة الأولى بالدوري هذا الموسم ثم أخرجه أنشيلوتي في الدقيقة 64، بعد لقطة أغضبت الإيطالي -الذي أدخل الإنجليزي جود بيلينغهام فورا- حين كان فريقه متقدما بهدف التركي أردا غولر (21).

وقد سنحت أمام المهاجم البالغ 18 عاما أكثر من فرصة للتسجيل لكنه فوّت على نفسه البصم على ثاني أهدافه في "الليغا" هذا الموسم، وشارك في 213 دقيقة فقط ضمن المباريات الـ19 التي لعبها.

ولم يجامل أنشيلوتي أندريك على غير عادته مع اللاعبين الشباب، ويقع هذا المدرب -الذي يُكمل مسيرته مع النادي الملكي- تحت ضغط بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي، وإمكانية فقدان لقب الدوري لمصلحة غريمه برشلونة الذي يبتعد عنه بـ4 نقاط.

وقال المدرب "أتيحت لأندريك فرصتان جيدتان. في الأولى، لا أظن أنه كان بإمكانه أن يفعل أكثر مما فعل. أما الثانية، فقد تكون تسللا لكنه بحاجة لأن يتعلم من ذلك".

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وأضاف "على اللاعبين الشباب أن يسددوا الكرة بشكل صحيح، لا بهذه الحركات المسرحية. لا مكان للمسرح في كرة القدم".

وعن الفرصة التي أتيحت لأندريك أمام المرمى وأخرجه المدرب بعدها، قال "لا يمكنه القيام بهذه الأمور. هو شاب ويجب أن يتعلم، لكن مثل هذه الأمور لا مكان لها في كرة القدم. يجب عليه أن يسدد الكرة بكل قوته".

وسبق أن قال أنشيلوتي في ديسمبر/كانون الأول إن على أندريك "أن يعمل" حتى يحصل على فرصة أكبر، كما أشار إلى أنه اختار الألماني أنتونيو روديغر على حساب البرازيلي في تسديد ركلة ترجيحية أمام أتلتيكو مدريد ضمن دوري الأبطال بسبب ما بدا عليه من قلة ثقة لدى البرازيلي.