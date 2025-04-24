فرض الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول اسمه في قائمة تضم أعلى 10 مدافعين أجرا في العالم، وذلك بموجب العقد الجديد الذي وقّعه مع "الريدز" مؤخرا.

وأعلن ليفربول يوم الخميس الفائت تمديد عقد فان دايك لمدة عامين ليستمر حتى صيف عام 2027، في حين كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن اللاعب البالغ من العمر (33 عاما) سيتقاضى راتبا أسبوعيا يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

يُسرنا الإعلان عن تجديد عقد ڤان دايك ✍️ pic.twitter.com/TWHkkCzm5N — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 17, 2025

وبات فان دايك حاليا ثاني أغلى مدافع في العالم بعد السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال السعودي، إذ يبلغ الراتب السنوي للهولندي 22.3 مليون يورو وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتصدر كوليبالي قائمة أغلى المدافعين في العالم، إذ يتقاضى من "الزعيم" راتبا سنويا يتجاوز 30 مليون يورو بقليل.

وتضم قائمة أعلى 10 مدافعين أجرا في العالم 3 يلعبون في الدوري السعودي وهم كوليبالي والبرتغالي جواو كانسيلو (الهلال)، والإسباني إيمريك لابورت (النصر).

كما تشهد وجود لاعب عربي وحيد هم الدولي المغربي أشرف حكيمي المتألق مع باريس سان جيرمان، إذ يبلغ راتبه السنوي 19.4 مليون يورو.

إعلان

وتاليا قائمة المدافعين الـ10 الأعلى أجرا في العالم برواتبهم السنوية وفق صحيفة "ماركا":