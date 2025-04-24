أرقام مذهلة لبرونو فرنانديز في موسم مانشستر يونايتد الكارثي

أثبت الدولي البرتغالي برونو فرنانديز ولاءه لفريق مانشستر يونايتد بطريقة رائعة للغاية، وكذلك أهميته على الصعيدين الفني والشخصي رغم التراجع الخطير في نتائج "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

وتبدو أرقام فرنانديز الشخصية هذا الموسم مميزة للغاية لكن المحبط أنها تأتي في وقت يظهر فيه مانشستر يونايتد كأسد جريح تجرّأ الجميع عليه.

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وساهم فرنانديز في 35 هدفا هذا الموسم (سجل 17 وصنع 18) في 50 مباراة بجميع البطولات، منها 18 (سجّل 8 وصنع 10) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي أرقام فيرنانديز (30 عاما) بعد أن رفض اللاعب في الصيف الماضي إغراءات أندية الدوري السعودي التي قدّمت له راتبا يساوي 3 أضعاف ما يتقاضاه مع مانشستر يونايتد، وفق تقارير بريطانية عديدة.

ولم يكتف برونو فرنانديز بذلك بل قرّر في أغسطس/آب 2024 توقيع عقد جديد يمدد بقاءه مع الفريق حتى صيف عام 2027 مع خيار التمديد لموسم آخر وفق ما نشر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد على شبكة الإنترنت.

وقال فرنانديز في ذلك الوقت "الجميع يعلم شغفي بمانشستر يونايتد. أُدرك مسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص ومستوى التفاني والرغبة المطلوبة لتمثيل هذا النادي الرائع".

وأضاف "عشت هنا لحظات مميزة حيث سمعت الجماهير تغني لي وفزت بالعديد من الألقاب، لكنني ما كنت لأوقع هذا العقد لو لم أكن أؤمن بأن أفضل لحظاتي بقميص يونايتد لم تأت بعد".

❤️🇵🇹 Bruno Fernandes: “I wouldn’t have signed this contract if I didn’t believe that my best moments in a United shirt are still to come”. “From my discussions with the football leadership, it is clear how determined everyone is to fight for major trophies in the years ahead”. pic.twitter.com/VYOd6ZQH4u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

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وأتم فرنانديز "من خلال محادثاتي مع المسؤولين اتضح مدى عزم الجميع على التنافس على الألقاب الكبرى في السنوات القادمة. أرى المستقبل مشرقا وأتطلع إلى قيادة هذا الفريق إلى الأمام".

ومن الواضح أن فرنانديز قام بواجبه على أكمل وجه هذا الموسم، لكن نتائج الفريق بقيادة مدربين اثنين هما الهولندي إيريك تن هاغ والبرتغالي روبن أموريم وضعت أرقام اللاعب في مهب الريح.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة جمعها من 33 مباراة (10 انتصارات و8 تعادلات 15 هزيمة).

وودع "الشياطين الحمر" مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس (ثمن النهائي) بالخسارة أمام فولهام بركلات الترجيح 3-4، بعد انتهاء المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد في الثاني من مارس/ىذار الماضي بالتعادل الإيجابي 1-1.

قبلها أُقصي مانشستر يونايتد من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة من ربع النهائي عقب هزيمته أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-3 في المباراة التي جرت يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبإمكان برونو فرنانديز ومانشستر يونايتد إنقاذ الموسم الحالي عبر التتويج ببطولة الدوري الأوروبي، المسابقة الوحيدة التي ما زال فريق أموريم حيا فيها.

وبلغ مانشستر يونايتد المربع الذهبي بعد فوزه المثير للغاية على ليون الفرنسي بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصطدم الآن بفريق أتلتيك بيلباو مرتين، في الأول من مايو/أيار 2025 على ملعب سان ماميس ذهابا، وفي الثامن من الشهر نفسه على ملعب أولد ترافورد إيابا.

وفي حال تجاوزه عقبة بيلباو سينتظر يونايتد في المباراة الختامية الفائز من نصف النهائي الثاني بين بودو/غليميت النرويجي وتوتنهام هوتسبير.

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وإذا تُوج مانشستر يونايتد باللقب سيكون ذلك بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في الموسم القادم على اعتبار أنه سيعود للظهور مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2021-2022.