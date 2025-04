أرقام مذهلة لبرونو فرنانديز في موسم مانشستر يونايتد الكارثي

أثبت الدولي البرتغالي برونو فرنانديز ولاءه لفريق مانشستر يونايتد بطريقة رائعة للغاية، وكذلك أهميته على الصعيدين الفني والشخصي رغم التراجع الخطير في نتائج "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

وتبدو أرقام فرنانديز الشخصية هذا الموسم مميزة للغاية لكن المحبط أنها تأتي في وقت يظهر فيه مانشستر يونايتد كأسد جريح تجرّأ الجميع عليه.

وساهم فرنانديز في 35 هدفا هذا الموسم (سجل 17 وصنع 18) في 50 مباراة بجميع البطولات، منها 18 (سجّل 8 وصنع 10) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي أرقام فيرنانديز (30 عاما) بعد أن رفض اللاعب في الصيف الماضي إغراءات أندية الدوري السعودي التي قدّمت له راتبا يساوي 3 أضعاف ما يتقاضاه مع مانشستر يونايتد، وفق تقارير بريطانية عديدة.

ولم يكتف برونو فرنانديز بذلك بل قرّر في أغسطس/آب 2024 توقيع عقد جديد يمدد بقاءه مع الفريق حتى صيف عام 2027 مع خيار التمديد لموسم آخر وفق ما نشر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد على شبكة الإنترنت.

وقال فرنانديز في ذلك الوقت "الجميع يعلم شغفي بمانشستر يونايتد. أُدرك مسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص ومستوى التفاني والرغبة المطلوبة لتمثيل هذا النادي الرائع".

وأضاف "عشت هنا لحظات مميزة حيث سمعت الجماهير تغني لي وفزت بالعديد من الألقاب، لكنني ما كنت لأوقع هذا العقد لو لم أكن أؤمن بأن أفضل لحظاتي بقميص يونايتد لم تأت بعد".

❤️🇵🇹 Bruno Fernandes: “I wouldn’t have signed this contract if I didn’t believe that my best moments in a United shirt are still to come”.

“From my discussions with the football leadership, it is clear how determined everyone is to fight for major trophies in the years ahead”. pic.twitter.com/VYOd6ZQH4u

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024