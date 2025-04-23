الفيفا يحرم الزمالك المصري من القيد بسبب المغربي بوطيب

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأربعاء، تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف القيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.

وقال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي اليوم الأربعاء، إن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة أن الزمالك سدد مبلغا كبيرا من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي مليوني و400 ألف يورو تقريبا.

وأضاف "الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددا".

وأوضح: "الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة، وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب".