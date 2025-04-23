حكومة الجزائر تصدر بيانا ضد شغب الملاعب

استمعت الحكومة الجزائرية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، لعرض حول "الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا"، داعية لإعلاء القيم والأخلاقيات الرياضية.

وشددت الحكومة، في بيان لها، على "دعوة كل الأطراف المعنية للتحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي".

كما أبرزت الحكومة أهمية "العمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية، وتشكل مظهرا حضاريا للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي".

يذكر أن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي يشغل أيضا منصب وزير الرياضة، اجتمع برؤساء أندية دوري المحترفين، أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل، والرياضة، والاتصال (الإعلام)، والأجهزة الأمنية، لبحث سبل التصدي لظاهرة شغب الملاعب، وخطاب الكراهية.