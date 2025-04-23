رياضة|عربي

حكومة الجزائر تصدر بيانا ضد شغب الملاعب

Walid Sadi, the only candidate in the running, was elected new president of the Algerian Football Federation (FAF) for the remainder of the 2020-2024 Olympic mandate, during the elective general assembly organized at the National Technical Center of Sidi Moussa, in Algiers in Algeria on September 21, 2023 (Photo By Billel Bensalem / APP/NurPhoto via Getty Images)
وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ووزير الرياضة (غيتي)
23/4/2025

استمعت الحكومة الجزائرية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، لعرض حول "الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا"، داعية لإعلاء القيم والأخلاقيات الرياضية.

وشددت الحكومة، في بيان لها، على "دعوة كل الأطراف المعنية للتحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي".

كما أبرزت الحكومة أهمية "العمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية، وتشكل مظهرا حضاريا للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي".

يذكر أن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي يشغل أيضا منصب وزير الرياضة، اجتمع برؤساء أندية دوري المحترفين، أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل، والرياضة، والاتصال (الإعلام)، والأجهزة الأمنية، لبحث سبل التصدي لظاهرة شغب الملاعب، وخطاب الكراهية.

المصدر : الألمانية

إعلان