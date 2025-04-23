شاهد.. حادثة غريبة تثير موجة من الاستنكار في الدوري البلجيكي

أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن اتحاد كرة القدم فتح تحقيقا في حادثة غريبة وقعت خلال مباراة فريق يونيون سانت جيلواز ضد جينك في الدوري البلجيكي للمحترفين لكرة القدم.

وأثارت الواقعة موجة من الاستنكار وطغت على فوز يونيون خارج أرضه 2-1، والذي جعله يتقاسم المركز الثاني مع جنك برصيد 40 نقطة لكل منهما.

وكان فريق يونيون سانت جيلواز متقدما بهدفين نظيفين، لكن تولو أروكودار قلص النتيجة لصالح أصحاب الأرض، ومع تبقي دقيقة واحدة على نهاية الوقت بدل الضائع استحوذ جينك على الكرة وحاول بناء هجمة أخيرة.

وكان المغربي زكرياء الواحدي الظهير الأيمن لفريق جينك على وشك استلام تمريرة من قلب الدفاع مجيد صادق، لكنه وجد فجأة كرة أخرى عند قدميه وأوقف اللعب.

☝️ | De ce que l'on sait, le football se joue toujours avec un seul ballon. 🫣🤦‍♂️ #GNKUSG pic.twitter.com/u9aAss95zc — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 20, 2025

ويبدو أن الحيلة كان مصدرها مقاعد بدلاء الفريق الخصم، إذ تعمد أحد لاعبي الدكة رمي كرة ثانية على أرضية الملعب ولم يتم التعرف حينها على الجاني، وظن الحكم أن إبراهيم فاضلي (عامل غرف خلع الملابس في نادي يونيون) هو من ألقى الكرة الإضافية في الملعب وطرده، لكن تبين فيما بعد أن حارس المرمى الاحتياطي ولاعب جينك السابق فيك شامبيري هو المذنب.

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وفي النهاية، سمحت هذه النتيجة لكلوب بروج باعتلاء الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، مما يفسح المجال لمنافسة متقاربة بين الفرق الثلاثة على اللقب قبل 4 جولات على النهاية.

اعتذار بعد نهاية المباراة

سيباستيان بوكونولي مدرب نادي سانت جيلواز لم يشعر بالفخر وقدّم اعتذاره بعد نهاية المباراة.

وقال "لنكن واضحين، لم يكن الأمر جميلا، تحدثت عنه مباشرة في غرفة الملابس، ولم يكن مخططا له أيضا، نحن فريق يتحلى دائما بالسلوك الصحيح على مقاعد البدلاء وخارجها طوال العام".

وأضاف "كنت واقفا أمام مقاعد البدلاء، ولا أعرف من فعل هذا، سأحل الأمر في حافلة في طريق العودة، اعتذرت للحكم فورا، لكنني لا أريد أن يلقي ذلك بظلاله على أدائنا".

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن شامبيري (22 عاما) -الذي انضم إلى يونيون قادما من جينك في بداية الموسم- ربما يتعرض للإيقاف لـ4 مباريات، في حين قد يوقف فاضلي لمباراتين "لأنه ضلل الحكم ليظن أنه هو الفاعل".